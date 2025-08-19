Israel Inakusudia Kutuma Misaada ya Dharura kwa Sudan Kusini

Kulingana na shirika la habari la kimataifa la Ahl al-Bayt (a.s.) - Abna, utawala wa Israel umetangaza kwamba inakusudia kutuma msaada mpya kwa Sudan Kusini; nchi ambayo baadhi ya ripoti za vyombo vya habari zimeitaja kama moja ya maeneo yanayowezekana kwa uhamishaji wa lazima wa Wapalestina kutoka Ukanda wa Gaza.

Wizara ya Mambo ya Nje ya utawala wa Israel, katika taarifa iliyotolewa na redio ya jeshi la utawala huu, ilisema: "Israel itatoa msaada wa dharura wa kibinadamu kwa Sudan Kusini kufuatia mlipuko wa kipindupindu tangu Septemba 2024."

Vyombo rasmi vya habari vya utawala huu pia viliripoti kwamba Israel imeamua kutuma msaada wa kibinadamu wa dharura, ikiwa ni pamoja na vifaa vya matibabu, vifaa vya kusafisha maji, na vifurushi vya chakula, kwa Sudan Kusini chini ya usimamizi wa Gideon Sa'ar, Waziri wa Mambo ya Nje wa Israel.

Hatua hii inachukuliwa wakati ambapo utawala wa Israel umefunga vivuko vyote vinavyoelekea Gaza tangu Machi 2 iliyopita na kuzuia kuingia kwa misaada yoyote ya kibinadamu; hatua ambayo imesababisha njaa katika eneo hilo, huku malori ya misaada yakibaki yamerundikwa kwenye mipaka na ni kiasi kidogo tu cha msaada kimeruhusiwa kuingia, ambacho hakitoshelezi hata mahitaji ya chini kabisa ya Wapalestina.

Wiki moja iliyopita, baadhi ya ripoti za vyombo vya habari vya kimataifa zilifichua kwamba serikali ya Sudan Kusini awali ilikubali ombi la utawala wa Israel la kuwapokea Wapalestina kutoka Gaza katika ardhi yake; makubaliano ambayo yangefanyika kwa kubadilishana na uwekezaji wa Israeli. Hata hivyo, serikali ya Sudan Kusini mara moja ilikanusha madai haya na kutangaza kwamba makubaliano kama hayo hayapo kimsingi.

Katika muktadha huu, Sharon Haskell, Naibu Waziri wa Mambo ya Nje wa utawala wa Israel, alitembelea Juba wiki iliyopita na kukutana na Salva Kiir, Rais wa Sudan Kusini. Pia, Monty Samaya Komba, Waziri wa Mambo ya Nje wa Sudan Kusini, alitembelea Jerusalem Julai 29 iliyopita na kukutana na Gideon Sa'ar. Katika safari hii, pia alitembelea makazi ya Israeli kaskazini mwa Ukingo wa Magharibi unaokaliwa.

Kwa upande mwingine, mashambulio na mzingiro wa utawala wa Israel tangu Oktoba 7, 2023, umesababisha kifo cha Wapalestina 61,944 na majeraha ya watu 155,886 - wengi wao wakiwa wanawake na watoto. Pia, zaidi ya watu 9,000 wamepotea na mamia ya maelfu wamehamishwa, na njaa imechukua maisha ya watu 258 - ikiwemo watoto 110.

Sudan Kusini, ambayo ilijitenga na Sudan mnamo 2011, bado inakabiliwa na ukosefu wa utulivu. Vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo kati ya 2013 na 2018 kati ya wafuasi wa Salva Kiir, Rais wa Sudan Kusini, na mpinzani wake Riek Machar, vilisababisha vifo vya karibu watu 400,000 na uhamishaji wa watu milioni 4.