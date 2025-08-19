Kifo cha Kamanda Mmoja wa ISIS Mashariki mwa Afghanistan

Kulingana na shirika la habari la Ahl al-Bayt (a.s.) - Abna, vyanzo vya ndani katika mkoa wa Nangarhar mashariki mwa Afghanistan vimehakikisha kifo cha "Hajji Musa," kamanda aliyetoroka wa kundi la kigaidi la ISIS katika wilaya ya "Dara-i-Nur" ya mkoa huo.

Kulingana na ripoti za vyanzo vya ndani, Hajji Musa, ambaye alitoroka shambulio siku chache zilizopita, aliuawa baada ya operesheni ya ufuatiliaji na kumtafuta na Taliban.

Alichukuliwa kuwa mmoja wa watu mashuhuri wa kundi la kigaidi la ISIS katika mikoa ya Kunar, Nangarhar, na Laghman.

Hapo awali, "Hamadullah Fitrat," Naibu Msemaji wa Serikali ya Taliban, akijibu wasiwasi wa Urusi kuhusu shughuli za ISIS nchini Afghanistan, alisisitiza kwamba kundi hilo la kigaidi limekandamizwa nchini humo na halina tena uwepo mzuri.

Aliongeza kuwa watu wa Afghanistan wanapinga itikadi kali na kwamba serikali ya Kabul pia imechukua hatua kali ili kuhakikisha usalama.