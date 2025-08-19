Jibu la Makao Makuu ya Uendeshaji wa Mazingira ya Seminari za Kidini kwa Upuuzi wa Netanyahu

Kulingana na shirika la habari la kimataifa la Ahl al-Bayt (a.s.) - Abna, Makao Makuu ya Uendeshaji wa Mazingira ya Seminari za Kidini yalitoa taarifa kujibu matamshi ya kipuuzi ya Benjamin Netanyahu, kiongozi wa kundi la wahalifu wa utawala wa Kizayuni, kuhusu suala la maji nchini Iran.

Nakala ya taarifa ya makao makuu haya kwa watu wa Iran ni kama ifuatavyo:

Enyi watu wapendwa na wa asili ya ustaarabu wa Iran; amani iwe juu yenu.

Hivi karibuni tumeshuhudia matamshi ya kipuuzi na yasiyo na msingi ya viongozi wa utawala wa Kizayuni dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kuhusu suala la maji. Madai haya yanatokana na kutokuwa na uwezo na kukata tamaa katika kukabiliana na migogoro ya ndani ya utawala unaoua watoto, na yanatolewa wakati ambapo maeneo yanayokaliwa yanapitia hali mbaya zaidi ya ukosefu wa maji kuliko Iran.

Eneo la maeneo yanayokaliwa ni chini ya moja ya sitini ya Iran; lakini tangu uvamizi wa utawala huu wa kihalifu, "Mto Jordan" na "Ziwa Hula" vimekufa, na utawala huu pia umeshindwa katika kufufua "Bahari ya Chumvi" na "Ziwa la Galilaya." Kwa hivyo, ni bora kwa viongozi wake wafisadi kuacha kuota ndoto za kusaidia nchi kubwa na ya zamani kama Iran!

Iran ya Kiislamu, kwa mbinu ya haki, inajaribu kutoa mahitaji ya maji ya maeneo yote ya nchi, wakati utawala wa Kizayuni umechukua rasilimali za maji kutoka kwa Wapalestina na wakazi asili wa ardhi na kuzitoa kwa walowezi wavamizi, na sasa kwa miezi kadhaa umewakabili watu wanaodhulumiwa na sugu wa Gaza na kifo cha kutisha kutokana na kiu na njaa. Pia, utawala huu mtekaji, kwa kuanzisha vita vingi, umechukua pia rasilimali za maji za nchi jirani. Sasa anawezaje kwa unafiki kujaribu kuwadanganya watu wenye hekima wa Iran?

Wa-Irani, wakiwa na ustaarabu wa maelfu ya miaka, ni watu wenye hekima zaidi ambao wanajua na wanaweza kujirekebisha na ukosefu wa maji katika nchi hii; ikiwa hawatapotoshwa na udanganyifu unaoundwa na maadui na wajinga na kuchukua njia ya uhuru. Mfano wa hatua hizi zisizofaa, ambazo katika enzi ya giza ya utegemezi na utawala wa utawala wa Pahlavi zilisababisha ukame na kuzama kwa ardhi nchini Iran, ulikuwa mpango wa Marekani "Truman's Point Four" na mpango wa Israeli "Maendeleo ya Bonde la Qazvin"; mipango ambayo, kwa uwepo wa mamia ya wataalam wa Marekani na Israeli, ilianzisha uchimbaji wa visima virefu na kubadilisha mfumo wa kilimo kutoka kilimo cha hali ya hewa kavu kwenda kilimo cha Mediterranean katika nchi hii na kwa bahati mbaya ikaiweka kama utaratibu!

Lakini Iran, baada ya Mapinduzi ya Kiislamu, imefikia mafanikio makubwa katika mifumo ya kisasa ya kuhifadhi na kusambaza maji, umwagiliaji wa juu na chini ya ardhi (inayopitika), matibabu na urejeshaji wa maji taka, na uhamishaji chumvi. Na sasa inachukuliwa kuwa moja ya nchi zinazozalisha na hata kusafirisha vifaa hivi.

Kituo kikubwa zaidi cha kuhifadhi maji duniani kiliundwa na wataalam wa Irani na kujengwa katika mkoa wa Sistan na Baluchistan. Kituo hiki cha kuhifadhi maji kina uwezo wa kusafisha mita za ujazo 100,000 za maji kwa siku. Bomba refu zaidi la maji duniani pia linahusika na kusafirisha maji kutoka vituo vya kuhifadhi maji kwenda kwenye uwanda wa kati wa Iran. Pia, Iran ina mipango kamili ya kuendeleza vituo vya uhamishaji chumvi vinavyotumia nishati ya jua.

Iran ya Kiislamu ni mmoja wa waanzilishi wa ulimwengu katika usimamizi kamili wa mabonde ya maji. Mipango kamili ya kulinda rasilimali za maji, kudhibiti mafuriko, na kutumia rasilimali za maji kwa njia bora imefanywa kwa njia ya miradi kama usimamizi wa mabonde ya maji ya kibiolojia na upandaji wa mimea kwa ajili ya ulinzi wa maji na udongo kwa wakati mmoja, ujenzi wa mabwawa na vizuizi vya juu na chini ya ardhi, visima vya kujaza maji ya ardhini, na maendeleo ya mito ya chini ya ardhi (qanats). Mbinu hii ya kisayansi na kamili imesababisha matumizi endelevu ya rasilimali za maji.

Mzozo wa maji duniani unatokana na ongezeko la joto duniani, uvukizi wa rasilimali za maji, mifumo isiyofaa ya uzalishaji na matumizi, na upotevu. Bila shaka, watu wetu wakuu, wakitegemea mafundisho ya Kiislamu, sayansi na teknolojia, na uzoefu wa ustaarabu wao mtukufu, wataondoa mvutano huu wa maji na, kwa uamuzi mkubwa wa kurekebisha njia za matumizi ya maji na kurekebisha mbinu ya maji na mazingira, hawatakubali itumike vibaya kama sababu ya mgogoro, na watageuza tishio hili kuwa sehemu ya nguvu na ustawi wa nchi.

Tofauti na utawala wa Kizayuni, ambao hutumia rasilimali za maji kama chanzo cha mvutano na migogoro, Iran ya Kiislamu iko tayari kwa ushirikiano wa kujenga na nchi za eneo na ulimwengu wa Kiislamu katika usimamizi wa rasilimali na uhamisho wa teknolojia za maji.

Mwishowe, tunamwomba Mwenyezi Mungu awape ushindi Wa-Irani katika kupita kwa hekima katika matatizo haya.

Makao Makuu ya Uendeshaji wa Mazingira ya Seminari za Kidini