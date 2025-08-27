Waziri wa Ulinzi: Uwezo wa kijeshi wa Iran umethibitisha udhaifu wa Israel

Kama ilivyoripotiwa na Shirika la Habari la Kimataifa la AhlulBayt (ABNA), mkutano wa pamoja wa Waziri wa Ulinzi na wajumbe wa Kamati ya Usalama wa Kitaifa na Sera ya Kigeni na wakuu wa kamati za Bunge la Kiislamu ulifanyika. Amir Aziz Nasirzadeh, katika mkutano na Kamati ya Usalama wa Kitaifa na Sera ya Kigeni na wakuu wa kamati za Bunge, akirejelea mafanikio ya sekta ya ulinzi, alisisitiza: “Katika mfumo wa hatua za Mkuu wa Majeshi Mkuu zenye lengo la kudumisha na kuongeza utayari siku hadi siku wa kukabiliana na vitisho vya maadui, vikosi vya jeshi kwa roho ya kujiamini, wakitegemea nguvu ya imani, wakizingatia maarifa na uvumbuzi endelevu na teknolojia mpya, na Wizara ya Ulinzi kwa mbinu ya jihadi, walithibitishia ulimwengu udhaifu wa utawala mchafu wa Kizayuni, hasa katika vita vya hivi karibuni vilivyolazimishwa.”

Aliendelea: “Katika utetezi wa hivi karibuni mtakatifu na wa kitaifa, vikosi vya jeshi kwa kutumia mafanikio ya viwanda vya ulinzi vya hali ya juu viliweza kupita kwa mafanikio ulinzi wa tabaka nyingi na wa hali ya juu wa utawala wa Kizayuni, ambao uliungwa mkono na serikali nyingine za Magharibi na Amerika, na kuharibu malengo mengi ya kijeshi kwa makombora ambayo ni matunda ya juhudi za wanasayansi wetu wa ulinzi.”

Katika mkutano huu, ambao ulifanyika kwa mnasaba wa kuadhimisha Siku ya Sekta ya Ulinzi na katika Wiki ya Serikali, wakuu wa Mashirika ya Siasa za Kifikra na Ulinzi wa Habari na manaibu husika wa Wizara ya Ulinzi walielezea mwenendo wa hatua, mbinu ya kimkakati na ya sasa, pamoja na mwingiliano wa Wizara ya Ulinzi na Bunge, Serikali na vikosi vya jeshi, na walifafanua hali ya utayari wa ulinzi.

Katika mwendelezo wa mkutano huu, wajumbe wa Kamati ya Usalama wa Kitaifa na Sera ya Kigeni na wakuu wa kamati maalum za Bunge la Kiislamu, wakisifu mafanikio ya vikosi vya jeshi na ushindi wa taifa la Iran katika vita vilivyolazimishwa na utawala wa Kizayuni, walisisitiza umuhimu wa kuimarisha hatua za vikosi vya jeshi ili kuongeza uwezo wa sekta ya ulinzi katika maeneo ya kimkakati kama vile kuendeleza nguvu za makombora, ulinzi wa anga, mtandao na maeneo mengine ya vita vya ardhini, angani na baharini kwa lengo la kufikia uwezo mkubwa zaidi wa kiteknolojia na wa pamoja wa ulinzi wa kitaifa, na walizungumza juu ya utayari wa Bunge kuunga mkono vikosi vya jeshi na viwanda vya ulinzi.

Kuboresha maisha ya wafanyakazi na wastaafu wa vikosi vya jeshi na kutoa rasilimali na mikopo kamili na kwa wakati ili kuimarisha msingi wa ulinzi wa nchi mwaka huu na katika mswada wa bajeti ya kila mwaka, yalikuwa mambo mengine yaliyotajwa na kusisitizwa na wawakilishi wa Bunge.