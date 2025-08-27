Taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran kuhusu kupunguzwa kwa kiwango cha uhusiano wa kidiplomasia wa Australia na Tehran

Kama ilivyoripotiwa na Shirika la Habari la AhlulBayt (ABNA), Wizara ya Mambo ya Nje ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, katika taarifa yake, imeelezea masikitiko yake juu ya hatua ya serikali ya Australia ya kumtaka balozi na wanadiplomasia wachache wa Iran kuondoka nchini humo, na inaona uamuzi huu hauna uhalali na unapingana na mila ya uhusiano wa kidiplomasia wa nchi mbili.

Nakala ya taarifa hii inasema:

“Wizara ya Mambo ya Nje inakanusha kabisa madai yaliyotolewa dhidi ya Iran ya kueneza chuki dhidi ya Wayahudi na inazielekeza serikali ya Australia kwenye ukweli wa kihistoria na uliothibitishwa kuwa jambo la chuki dhidi ya Wayahudi kimsingi ni jambo la Magharibi-Ulaya ambalo limejitokeza katika njia mbalimbali kwa nyakati tofauti. Hata hivyo, katika miaka ya hivi karibuni, dhana hii imetumiwa vibaya kukandamiza aina yoyote ya maandamano dhidi ya uvamizi, ubaguzi wa rangi na mauaji ya halaiki dhidi ya Wapalestina.

Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, huku ikilaani uhalifu wa kutisha na mauaji ya halaiki yanayoendelea huko Gaza, inakumbusha wajibu wa wafuasi wote na waidhinishaji wa uhalifu huu na inatathmini hatua ya serikali ya Australia ya kuituhumu Iran na kulenga uhusiano wa kidiplomasia wa muda mrefu wa nchi mbili kama sehemu ya siasa ya utawala wa Israel ya kupotosha maoni ya umma kutoka kwenye janga la mauaji ya halaiki katika Palestina inayokaliwa na kuongeza mvutano katika eneo hilo.

Wizara ya Mambo ya Nje ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, huku ikihifadhi haki yake ya kuchukua hatua za kulipiza kisasi, inaiomba upande wa Australia kutafakari upya uamuzi huu usio sahihi na inaona serikali ya Australia ina jukumu la matokeo na athari zinazotokana na uamuzi huu, ikiwa ni pamoja na matatizo ambayo utaleta kwa jamii iliyoelimika ya Irani inayoishi nchini humo.”