Shirika la Ndege la Israel lapata hasara ya Dola Milioni 10 katika vita na Iran

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la ABNA, likinukuu Al Mayadeen, kulingana na ripoti ya tovuti ya Kizayuni ya "Calcalist", shirika la ndege la Kizayuni "Israir" lilipata hasara ya kifedha ya takriban dola milioni 10.4 katika robo ya pili ya mwaka 2025, kutokana na kusitisha safari zake za ndege kwa sababu ya vita dhidi ya Iran.

Hii ni tofauti na kipindi kama hicho mwaka jana ambapo shirika hilo la ndege lilipata faida ya zaidi ya dola milioni 7.

Kampuni hii, inayomilikiwa na Rami Levy, ilieleza kwamba shambulio la utawala wa Kizayuni dhidi ya Iran na hatua ya kulipiza kisasi ya Iran ya kushambulia malengo ya kijeshi na kimkakati na miundombinu ya utawala wa Kizayuni kwa makombora katika mfumo wa Operesheni Ahadi ya Kweli 3, ilichangia kupunguza faida ya kampuni kwa shekeli milioni 7.5, sawa na takriban dola milioni 2.24 za Marekani. Vilevile, ongezeko la gharama za kifedha hadi dola milioni 7.4 pia lilichangia kugeuza faida kuwa hasara.