Mjumbe wa Marekani afuta safari yake Kusini mwa Lebanon kwa hofu ya maandamano ya umma

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la ABNA, likinukuu Al Mayadeen, Tom Barrack, mjumbe wa Marekani, alifuta safari yake kwenda Tyre na Al-Khiyam, zilizoko kusini mwa Lebanon. Hatua hii ya Barrack ilichukuliwa kwa hofu ya kuongezeka kwa maandamano ya umma katika maeneo haya.

Saa chache kabla, mwandishi wa Al Mayadeen aliripoti kuhusu kufanyika kwa mkutano wa maandamano katika mji wa Al-Khiyam kupinga uingiliaji wa Marekani dhidi ya Lebanon, sambamba na ziara ya ujumbe wa Marekani katika eneo hilo.

Vyombo vya habari pia vilichapisha video inayoonyesha Barrack akipiga doria kwa helikopta ya kijeshi katika anga ya kusini mwa Lebanon.

Hali hii inatokea wakati mamlaka za Lebanon hazitoi mmenyuko wowote dhidi ya uingiliaji wa Marekani katika masuala ya ndani ya nchi, ikiwemo silaha za upinzani.