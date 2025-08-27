Jaribio la kutafuta tofauti kati ya Greenland na Denmark; Kaimu Balozi wa Marekani aitwa

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la ABNA, likinukuu France 24, Denmark ilimwita Kaimu Balozi wa Marekani kufuatia ripoti kuhusu kuwepo kwa maafisa walio karibu na Rais wa Marekani Donald Trump katika eneo huru la Greenland kwa lengo la kukusanya habari na uwezekano wa kuingilia kati.

Tangu aliporudi Ikulu ya White House mwezi Januari, Trump amekuwa akitangaza waziwazi mara kwa mara kwamba Marekani inahitaji kisiwa hiki chenye umuhimu wa kimkakati na chenye rasilimali nyingi kwa sababu za kiusalama na hajakataa kutumia nguvu kukivamia!

Kulingana na utafiti uliofanyika mwezi Januari, idadi kubwa ya wakazi 57,000 wa Greenland wanataka uhuru kutoka Denmark, lakini wakati huo huo hawataki kuwa sehemu ya ardhi ya Marekani.

Televisheni ya taifa ya Denmark leo imeripoti kuwa angalau maafisa watatu wa Marekani walio karibu na Trump wameonekana hivi karibuni huko Greenland wakikusanya habari kuhusu tofauti za zamani, mizozo na mivutano kati ya Greenland na Denmark, ikiwemo kutenganishwa kwa lazima kwa watoto wa Greenland kutoka kwa familia zao na kashfa ya utasa wa lazima.

Lars Løkke Rasmussen, Waziri wa Mambo ya Nje wa Denmark, aliiambia AFP: "Tunajua kuhusu maslahi yanayoendelea ya wahusika wa kigeni huko Greenland na nafasi yake katika Ufalme wa Denmark. Kwa hivyo haishangazi kuona juhudi za nje za kushawishi mustakabali wa Ufalme wa Denmark hivi karibuni. Bila shaka, jaribio lolote la kuingilia kati masuala ya ndani ya Ufalme halitakubalika."