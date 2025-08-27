Annullato il viaggio dell'inviato americano nel Libano meridionale per paura delle proteste popolari

Secondo l'agenzia di stampa Abna, che cita Al Mayadeen, l'inviato americano Tom Barrack ha annullato il suo viaggio a Tiro e Al-Khiam, nel Libano meridionale. La decisione di Barrack è stata presa per timore di un'escalation delle proteste popolari in queste aree.

Poche ore prima, il corrispondente di Al Mayadeen aveva riferito di una manifestazione di protesta nella città di Al-Khiam contro le interferenze degli Stati Uniti in Libano, in concomitanza con la visita della delegazione americana nella regione.

I media hanno anche pubblicato un video di Barrack che pattugliava lo spazio aereo del Libano meridionale a bordo di un elicottero militare.

Nel frattempo, le autorità libanesi non hanno mostrato alcuna reazione alle interferenze degli Stati Uniti negli affari interni del paese, compresa la questione delle armi della resistenza.