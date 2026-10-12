Hali mbaya ya Saudi Arabia mbele ya Yemen; sifa ya Riyadh imeanguka

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna likinukuliwa na Daily Star, Saudi Arabia imetumia kiasi kikubwa cha fedha kununua silaha za kisasa, lakini operesheni zilizofanikiwa za vikosi vya jeshi la Yemen, hasa shambulio la uwanja wa ndege wa Riyadh, zimefichua udhaifu wa nchi hii.

Katika shambulio kali zaidi dhidi ya Saudi Arabia katika zaidi ya muongo mmoja, Jumamosi uwanja wa ndege wa Riyadh ulilengwa, na matokeo yake watu 13 waliuawa na zaidi ya 300 kujeruhiwa. Shambulio hili lilisababisha nchi mbalimbali kuwaonya raia wao kukaa mbali na uwanja huu wa ndege.

Udhaifu wa Saudi Arabia kama mwagizaji wa vifaa vya kijeshi

Mashambulizi ya mara kwa mara ya makombora na ndege zisizo na rubani za Yemen yameharibu sifa ya Saudi Arabia kama nchi yenye utulivu licha ya kuwa na rasilimali kubwa za mafuta. Mashambulizi haya ya vikosi vya jeshi la Yemen yameweka shinikizo kwenye mifumo ya ulinzi wa anga ya Saudi Arabia na pengine yanapunguza akiba ya makombora ya kuzuia ya nchi hii; makombora ambayo ripoti zinaonyesha uhaba wake duniani kote.

Makombora ya Yemen katika visa kadhaa yamepita kupitia mifumo ya ulinzi ya Saudi Arabia katika mashambulizi dhidi ya vituo vya mafuta na viwanja vya ndege, ikiwa ni pamoja na uwanja wa ndege wa Riyadh.

Andreas Krieg, kutoka kampuni ya ushauri wa hatari ya MENA Analytica iliyoko London, alisema: Hata mfumo wa tabaka nyingi unaojumuisha Patriot, THAAD, ndege za kivita na sensorer nyingine hauwezi kuunda kuba lisilopenyeka juu ya nchi yenye ukubwa wa Saudi Arabia, yenye eneo la takriban kilomita za mraba milioni 2.2. Saudi Arabia lazima ilinde Riyadh, viwanja vya ndege, vituo vya mafuta, kambi za kijeshi na kiasi kikubwa cha miundombinu muhimu kila wakati.