Putin akimwambia Trump: Makubaliano na Iran ni muhimu

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA ikinukuliwa kutoka Al-Mayadeen, Yuri Ushakov, naibu rais wa Urusi alisisitiza kwamba Vladimir Putin wakati wa mazungumzo ya simu na Donald Trump, rais wa Marekani, alieleza kwamba chaguo za kisiasa katika mchakato unaohusu Iran bado zinaendelea

Putin aliongeza kwamba kufikia makubaliano bado kunawezekana na ni muhimu

Ushakov alisema: Putin alimjulisha Trump kwamba Ukraine iliharibu mchakato wa mazungumzo kuhusu mgogoro wa nchi hii kwa kufanya mashambulizi wakati wa uchaguzi wa baraza la Duma la Urusi

Putin pia alizungumza na Trump kuhusu hatua za kulipiza kisasi za Moscow dhidi ya Kyiv

Trump pia alisema kwamba atawasilisha ujumbe huu kwa ujumbe wa mazungumzo wa Ukraine huko Miami, Marekani