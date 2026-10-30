Hashd al-Shaabi: Washauri 55 wa Iran waliuawa kishahidi katika vita dhidi ya ugaidi

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, Shirika la Hashd al-Shaabi la Iraq limekanusha madai kwamba washauri wa Iran walikuwa wakipokea mishahara kutoka kwa serikali ya Iraq wakati wa vita dhidi ya makundi ya kigaidi. Shirika hilo lilieleza kuwa katika kipindi hicho, Iran iliisaidia Iraq kwa kutuma silaha na risasi pamoja na kuwatuma washauri wa kijeshi.

Katika taarifa yake, Hashd al-Shaabi ilikanusha na kulaani madai yaliyotolewa na mwanaharakati mmoja katika kituo cha televisheni, kwamba washauri wa Iran walikuwa wakilipwa mishahara na serikali ya Iraq wakati wa vita vya nchi hiyo dhidi ya makundi ya kigaidi.

Kwa mujibu wa taarifa hiyo, iliyonukuliwa na Shirika Rasmi la Habari la Iraq, kauli hizo zisizo na uwajibikaji zinapotosha ukweli wa kipindi hicho, haziheshimu damu za mashahidi na zinapuuza misimamo ya wale walioisaidia Iraq katika mapambano dhidi ya ugaidi.

Hashd al-Shaabi ilieleza kuwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran iliisaidia Iraq katika kipindi hicho kwa njia mbalimbali, ikiwemo kutuma silaha na risasi, ambazo baadhi yake zilitolewa bure kwa Iraq.

Shirika hilo lilieleza pia kuwa msaada huo ulihusisha kuwatuma baadhi ya washauri mashuhuri wa kijeshi wa Iran ili kutoa msaada kwa vikosi vya Hashd al-Shaabi.

Kwa mujibu wa taarifa hiyo, washauri 55 kati yao waliuawa kishahidi, huku idadi kubwa ya wengine wakijeruhiwa.

Katika sehemu nyingine ya taarifa hiyo, Hashd al-Shaabi ilitoa heshima kwa mashahidi wote waliojitolea bila kutarajia malipo yoyote kwa ajili ya kuilinda Iraq na maeneo yake matakatifu, akiwemo Kamanda Shahidi Haj Qassem Soleimani.

Shirika hilo lilisisitiza kuwa mashahidi hao, kupitia kujitolea kwao, walionyesha mifano ya juu kabisa ya kujitoa mhanga na uaminifu katika mapambano dhidi ya ugaidi.

Mwisho wa taarifa hiyo ulieleza kuwa kukumbusha ukweli huu hakumaanishi kuikumbusha Iraq kuhusu msaada iliyopata au kujiona kuwa na fadhila juu yake, bali ni kutambua haki ya kujitolea kwa waliotoa maisha yao na kuhifadhi kumbukumbu ya uaminifu wao.

Aidha, ilisisitizwa kuwa kukana ukweli huu hakupatani na misingi ya utu, maadili mema na imani za kitaifa za raia wa Iraq.