Seneta Murphy baada ya kutembelea Saudi Arabia na Qatar: Pentagon inaficha madhara ya vita dhidi ya Iran

Kwa mujibu wa Shirika la Kimataifa la Habari la Ahlul-Bayt (a.s.) -ABNA- Kwa mujibu wa gazeti la The Guardian, seneta wa chama cha Democratic, Chris Murphy, kutoka jimbo la Connecticut, alieleza kuhusu ziara yake katika Mashariki ya Kati kwamba Pentagon ilimzuia kutembelea kambi ya kijeshi ya Marekani nchini Qatar. Hata hivyo, katika Ubalozi wa Marekani nchini Saudi Arabia, alishuhudia uharibifu mkubwa kiasi cha kuhitimisha kuwa iwapo shambulio la Iran lingetokea wakati wa mchana, lingeweza kusababisha vifo vingi.

Murphy, ambaye ni mjumbe wa Kamati za Seneti za Mambo ya Nje na Ugawaji wa Bajeti, alielezea uharibifu katika Ubalozi wa Marekani mjini Riyadh kuwa “mkubwa na ulioenea”, na kwamba ulikuwa mbaya zaidi kwa kiwango kikubwa kuliko kile kilichokuwa kimeelezwa kwa umma.

Baada ya kurejea kutoka Qatar na Saudi Arabia, Murphy alisema: “Iwapo shambulio hilo lingetokea wakati wa mchana, hakuna shaka kwamba idadi kubwa sana ya Wamarekani wangeuawa.”

Pia aliishutumu Pentagon kwa kujaribu kuizuia Bunge la Marekani kuona moja kwa moja gharama za vita. Alisema kuwa Pete Hegseth “amedhamiria kuficha gharama na matokeo ya vita hivi kwa wananchi wa Marekani.”

Kwa mujibu wa The Guardian, ndege mbili zisizo na rubani zilipiga eneo la Ubalozi wa Marekani mjini Riyadh katika saa za mapema za tarehe 3 Machi (12 Esfand 1404 katika kalenda ya Kiirani), na kusababisha moto na moshi mweusi kupaa juu ya eneo hilo. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa, jengo hilo lilikuwa halina watu wakati wa shambulio hilo, na hakuna vifo vilivyoripotiwa.

Mwanzoni, Wizara ya Ulinzi ya Saudi Arabia ilieleza kuwa uharibifu ulikuwa mdogo. Hata hivyo, kwa mujibu wa Murphy, ndege hizo zisizo na rubani zilisababisha uharibifu mkubwa katika ghorofa kadhaa za jengo hilo.

Alieleza kuwa shambulio hilo lilipiga “sehemu ya ubalozi ambamo watu wengi hukusanyika.” Aliongeza kuwa “sehemu ya eneo hilo imekuwa isiyofaa kwa matumizi ya binadamu na huenda ikaendelea kuwa hivyo.” Pia alisema kuwa baadhi ya maeneo yaliyoharibiwa hayatarekebishwa na kwamba ubalozi huo utahamishiwa katika eneo jingine hivi karibuni.

Nchini Qatar, seneta huyo pia alitembelea kituo cha gesi cha Ras Laffan. Katika mashambulizi ya ndege zisizo na rubani za Iran mwanzoni mwa vita, uzalishaji wa gesi asilia iliyoyeyushwa (LNG) katika kituo hicho ulisimamishwa.

Murphy alisema kuwa asilimia 17 ya mauzo ya nje ya Qatar yamesimama na kwamba huenda ukarabati ukachukua angalau miaka mitatu.

Pia alisema kuwa aliona meli moja tu ya kubeba gesi asilia iliyoyeyushwa bandarini, ilhali kwa kawaida huwa na meli sita. Aliongeza kuwa ni meli moja tu iliyokuwa ikiondoka bandarini kila siku.

Murphy alisisitiza kuwa Pentagon ilimzuia kupata fursa ya kufanya uchunguzi na kuona mambo mengine zaidi kwa macho yake mwenyewe.

Aliongeza kuwa wiki kadhaa kabla ya safari yake ya Mashariki ya Kati, alikuwa amewasilisha ombi la maandishi la kutembelea Kambi ya Anga ya Al Udeid, ambayo ndiyo kituo kikubwa zaidi cha kijeshi cha Marekani katika eneo hilo. Pia alikuwa amezungumzia suala hilo na Brad Cooper, kamanda wa Kamandi Kuu ya Marekani (CENTCOM). Hata hivyo, mara tu alipowasili, aliambiwa kuwa hataruhusiwa kuingia katika kambi hiyo wala kuwasiliana na makamanda wa kijeshi.

Afisa mmoja wa ngazi ya juu wa Pentagon aliliambia gazeti la The Guardian kuwa ofisi ya Murphy ilikuwa imearifiwa kabla ya safari kwamba, kwa mujibu wa agizo la Hegseth la tarehe 3 Machi kuhusu vikwazo vya safari katika eneo hilo, Wizara ya Vita isingewezesha upatikanaji wa ruhusa ya kuingia katika Kambi ya Anga ya Al Udeid.

Seneta huyo wa Democratic alisema kuwa iwapo vita vitaendelea hadi mwanzoni mwa mwaka ujao, Bunge la Marekani linapaswa kukataa kupitisha bajeti ya ulinzi isipokuwa bajeti hiyo iwe na kifungu kinachoweka utaratibu wa kumaliza mapigano.

Pia aliahidi kufuatilia uchunguzi iwapo chama cha Democratic kitashinda kiti kimoja au vyote viwili vya Bunge katika uchaguzi wa katikati ya muhula utakaofanyika mwezi ujao.

Akizungumzia chama cha Democratic, Murphy alisisitiza: “Huenda tukadhibiti Baraza la Wawakilishi na Seneti, na tunapaswa kuweka kumaliza vita hivi kuwa kipaumbele chetu.”