Ayatollah Wahid Khorasani amelazwa hospitalini

Kwa mujibu wa Shirika la Kimataifa la Habari la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– kwa mujibu wa mmoja wa wafanyakazi wa ofisi ya Ayatullah Wahid Khorasani, Marjaa huyo wa Taqliid amelazwa katika mojawapo ya hospitali za Tehran kwa ajili ya kufanyiwa baadhi ya matibabu, na huduma zake za matibabu zinaendelea chini ya uangalizi wa madaktari.