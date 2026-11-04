Dugin: Iran imeshinda na Baal ameshindwa

Kwa mujibu wa Shirika la Kimataifa la Habari la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Alexander Dugin, mwanafalsafa na mwananadharia wa kisiasa wa Urusi, ameitikia kushindwa kwa Warepublican katika uchaguzi wa katikati ya muhula wa Bunge la Marekani kupitia ujumbe aliouchapisha kwenye mtandao wa kijamii wa X, akisema:

“Ni kweli kabisa. Iran imeshinda na Baal ameshindwa.”

Baal alikuwa mmoja wa miungu ya kale iliyoabudiwa na jamii za Wakanaani na Wafoinike katika eneo la Sham. Jina hili pia limetajwa katika maandiko ya dini kama mungu anayeabudiwa badala ya Mwenyezi Mungu.

Katika Qur’ani Tukufu, aya ya 125 ya Suratul-Saffat, Nabii Ilyas (A.S) anawakemea watu wake kwa kumuabudu Baal na kuwaacha Muumba bora kabisa, akisema:

“Je, mnamuomba Baal na kumwacha Mbora wa waumbaji?”

Kauli ya Dugin imetolewa wakati ambapo matokeo ya uchaguzi wa katikati ya muhula wa Bunge la Marekani yanaonyesha kuwa Warepublican wamepoteza nafasi yao ya kisiasa, huku Democrats wakiongoza katika mabunge yote mawili.

Kwa mujibu wa takwimu zilizotajwa katika ripoti hiyo, Democrats wamepata hadi sasa viti 54 katika Seneti na viti 228 katika Baraza la Wawakilishi. Aidha, Warepublican wamepoteza viti vinne katika uchaguzi wa magavana.

Wakati huohuo, baadhi ya watu wa karibu na Donald Trump, Rais wa Marekani, wameitaja vita dhidi ya Iran kuwa mojawapo ya sababu za kushindwa kwa Warepublican katika uchaguzi.

Katika hali hiyo, kwa mujibu wa Alex Ward, mwandishi wa habari wa Marekani, tofauti za kimtazamo na kulaumiana kuhusu matokeo ya vita hivyo zimeanza kujitokeza ndani ya utawala wa Trump.