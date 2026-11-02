ElBaradei: Mashambulizi mapya ya Marekani dhidi ya Iran ni uwendawazimu mtupu

Kwa mujibu wa ripoti ya kitengo cha kimataifa cha shirika la habari la ABNA, Mohammed ElBaradei, mkurugenzi mkuu wa zamani wa IAEA, akijibu uwezekano wa kuanzishwa tena kwa mashambulizi ya kijeshi ya Marekani dhidi ya Iran, alionya kwamba mashambulizi yoyote mapya ya Washington dhidi ya Tehran hayatakuwa na matokeo mengine isipokuwa kuenea kwa vurugu na uharibifu.

ElBaradei katika ujumbe wake alisisitiza: mashambulizi mengine yoyote ya Marekani dhidi ya Iran ni uwendawazimu mtupu na yatasababisha tu vurugu na uharibifu zaidi; eneo letu, hasa, litalipa bei kubwa kwa hatua kama hiyo.

Pia aliwataka wale wenye ushawishi na athari kwa Rais wa Marekani Donald Trump kumshawishi aepuke hatua yoyote mpya ya kijeshi dhidi ya Iran.

ElBaradei, ambaye aliongoza IAEA kuanzia 1997 hadi 2009, katika miaka iliyopita pia ameonya mara kwa mara kuhusu matokeo ya kuunda mvutano wa kijeshi dhidi ya Iran.

Wakati wa migogoro inayohusiana na mpango wa nyuklia wa Iran, alisisitiza umuhimu wa kutatua tofauti kupitia njia ya diplomasia na kuepuka chaguo la kijeshi.