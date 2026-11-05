Haaretz: Israel imekuwa chapa inayochukiwa duniani

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna, gazeti la lugha ya Kiebrania «Haaretz» katika makala yake ya leo liliandika kwamba utawala wa Kizayuni chini ya utawala wa Benjamin Netanyahu unageuka kuwa «chapa yenye sumu» ambayo inapaswa kuchukiwa na kuiepuka.

Gazeti hili liliendelea kuandika: matukio ya jana yalionyesha mifano miwili ya kutia wasiwasi ya hali hii. Kwanza, kauli za Rais Trump wa Amerika kwamba Marekani itasitisha malipo ya misaada ya usalama ya dola bilioni 3.8 kwa utawala wa Kizayuni mwishoni mwa mwaka huu wa kalenda.

Pia gazeti hili linaeleza kwamba tangazo la kusitisha misaada ya usalama kwa Israel, hata kama limechukuliwa kwa mahesabu ya kisiasa au ni ujanja wa propaganda wa kuchekesha, linaonyesha kwamba kiwango cha Tel Aviv kuwa utawala unaochukiwa na wenye sumu katika macho ya maoni ya umma wa Amerika ni kikubwa sana.

Haaretz inaongeza kwamba jambo la pili linahusu Ulaya ambapo kuna uwezekano kwamba vifungu vimeongezwa kwa sheria za kujiunga na programu ya Ulaya «Horizon» (programu kubwa zaidi duniani ya kutoa ufadhili wa utafiti ambayo Israel imenufaika nayo kwa miongo), vinavyoweka hatarini ushiriki wa utawala huu ndani yake.

Katika kifungu hiki imeainishwa kwamba nchi yoyote ya tatu inayotaka kushiriki katika programu hii inapaswa kuheshimu haki za binadamu na tabia yake isiwe kinyume na mkataba wa Umoja wa Mataifa kuhusu mauaji ya kimbari na ijitahidi katika kukuza usawa na haki.

Gazeti hili liliendelea kuandika: «Sio bahati mbaya kwamba Trump siku ya uchaguzi wa kati wa Amerika alitangaza kusitisha misaada. Anajua vyema kwamba Israel katika maoni ya umma wa Amerika, hata miongoni mwa Warepublican, imeathirika sana na kuiepuka kutoa misaada kwa Israel kunaweza kuwa na faida kwake kisiasa.»

Haaretz inaongeza kwamba Israel haiwezi kujiruhusu kumweka Netanyahu katika wadhifa wa waziri mkuu. Kwa sababu ataendelea kuzidisha kutengwa kwa Israel. Viongozi wa kambi ya mabadiliko wanapaswa kutumia juhudi zao zote kuunda baraza la mawaziri litakalokwenda katika njia tofauti na kubadilisha mwenendo wa sasa katika utawala wa Kizayuni.