Tentativi di trovare differenze tra la Groenlandia e la Danimarca; l'incaricato d'affari degli Stati Uniti è stato convocato

Secondo l'agenzia di stampa Abna, che cita France 24, dopo la pubblicazione di rapporti sulla presenza di funzionari vicini al presidente degli Stati Uniti Donald Trump nella regione autonoma della Groenlandia, situata in Danimarca, con l'intento di raccogliere informazioni e di una possibile interferenza, la Danimarca ha convocato l'incaricato d'affari americano.

Dal suo ritorno alla Casa Bianca a gennaio, Trump ha ripetutamente e apertamente dichiarato che gli Stati Uniti hanno bisogno di questa isola strategica e ricca di risorse per motivi di sicurezza e non ha escluso l'uso della forza per occupare l'isola!

Secondo un sondaggio condotto a gennaio, la maggior parte della popolazione groenlandese di 57.000 persone desidera l'indipendenza dalla Danimarca, ma allo stesso tempo non vuole diventare parte del territorio degli Stati Uniti.

La televisione di stato danese ha riferito oggi che almeno tre funzionari americani vicini a Trump sono stati recentemente visti in Groenlandia, dove stavano raccogliendo informazioni su passate controversie e tensioni tra la Groenlandia e la Danimarca, inclusa la separazione forzata di bambini groenlandesi dalle loro famiglie e lo scandalo della sterilizzazione forzata.

Lars Løkke Rasmussen, il Ministro degli Esteri danese, ha dichiarato all'AFP: "Siamo a conoscenza del continuo interesse degli attori stranieri per la Groenlandia e per la sua posizione all'interno del Regno di Danimarca. Pertanto, non sorprende vedere tentativi esterni di influenzare il futuro del Regno di Danimarca nel prossimo futuro. Tuttavia, qualsiasi tentativo di interferire negli affari interni del Regno sarà inaccettabile."