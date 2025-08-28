  1. Home
Ulyanov: Iran bado ni mshirika aliyejitolea wa IAEA

28 Agosti 2025 - 09:36
News ID: 1721316
Source: ABNA
Mwakilishi wa Russia ametangaza kwamba Iran bado ni mshirika aliyejitolea kwa Shirika la Kimataifa la Nishati ya Atomiki.

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, akilinukuu kituo cha Al Jazeera cha Qatar, Mikhail Ulyanov, mwakilishi wa Russia katika mashirika ya kimataifa mjini Vienna, alisisitiza: “Hata baada ya miundombinu yake ya amani ya nyuklia kulengwa, Iran imethibitisha kuwa ni mshirika mwenye kuwajibika na aliyejitolea kwa Shirika la Kimataifa la Nishati ya Atomiki.”

