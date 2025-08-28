Ulyanov: Iran bado ni mshirika aliyejitolea wa IAEA

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, akilinukuu kituo cha Al Jazeera cha Qatar, Mikhail Ulyanov, mwakilishi wa Russia katika mashirika ya kimataifa mjini Vienna, alisisitiza: “Hata baada ya miundombinu yake ya amani ya nyuklia kulengwa, Iran imethibitisha kuwa ni mshirika mwenye kuwajibika na aliyejitolea kwa Shirika la Kimataifa la Nishati ya Atomiki.”