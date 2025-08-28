Jeshi la Lebanon limepokea silaha nzito kutoka kwenye kambi za Wakpalestina

Shirika la habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Jeshi la Lebanon leo limeanza mchakato wa kupokea silaha kutoka kwenye kambi za Wapalestina za «Al-Bass», «Al-Rashidiyah» na «Al-Burj al-Shamali» katika mji wa Sur kusini mwa Lebanon. Hatua hii ni sehemu ya mpango wa kuhamisha silaha za kambi hizo kwa serikali ya Lebanon.

Kwa mujibu wa ripoti ya mwandishi wa gazeti la «Al-Akhbar» Lebanon, jeshi la Lebanon limepokea mabasi sita ya mizigo yenye silaha nzito kutoka kambi hizo tatu, ikiwa ni pamoja na makombora ya aina ya «Grad». Mizigo hii imepelekwa katika kambi ya jeshi ya Kikosi cha Kujibu kwa Haraka (Second Intervention Brigade) eneo la Al-Shuwaikher, lango la kusini mwa mji wa Sur.

Jenerali Sobhi Abu Arab, kamanda wa majeshi ya usalama wa Wapalestina nchini Lebanon, alisema katika mahojiano na gazeti la «Al-Akhbar» kwamba yeye pamoja na Jenerali Al-Abd Khalil, kamanda wa majeshi ya usalama wa Wapalestina katika Mamlaka ya Msimamizi wa Ndani, wanadhibiti mchakato wa kuwasilisha silaha hizo.

Ramez Dimashqiya, mwenyekiti wa Kamati ya Mazungumzo ya Lebanon-Wapalestina, alisema mchakato huu utaendelea kesho Ijumaa katika kambi za Wakpalestina mjini Beirut.

Katika utekelezaji wa operesheni hii, jeshi la Lebanon liliweka usalama mkali katika lango la kambi za Al-Bass na Al-Rashidiyah.