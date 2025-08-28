"Kuonyesha huruma na kujali kwa ajili ya mafundisho ya Ahlul Bayt (a.s) huleta maendeleo katika kazi mbalimbali"

Kwa mujibu wa shirika la habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Kutoka Mji Mtukufu wa Mashhad: Ayatollah Sheikh Mustafa Ashrafi Shahroudi, mmoja wa wanazuoni mashuhuri wa Hawza ya Mashhad, katika kikao chake na Mkurugenzi Mkuu wa Shirika la Habari la Kimataifa la AhlulBayt (a.s) na ujumbe wake, alitambua kwa shukrani juhudi za Jumuiya ya Kimataifa ya AhlulBayt (a.s) na akasema kuwa juhudi za taasisi hii katika nyakati tofauti zimechangia sana kuufahamisha ulimwengu juu ya Madhehebu ya Shia.

Ayatollah Ashrafi Shahroudi, akiwa na furaha kuhusu ripoti ya mafanikio ya vyombo vya habari vya Jumuiya hiyo na shirika la habari la Abna, alisema:

"Katika safari mbalimbali nilizofanya miaka iliyopita katika nchi za Afrika, hakukuwa na alama wala kumbukumbu yoyote ya madhhabi ya AhlulBayt (a.s) na watu wa jamii hizo hawakuwa na maarifa kuhusu Ushi'a. Lakini kwa baraka za juhudi zilizofanyika, hususan na Jumuiya ya Kimataifa ya AhlulBayt (a.s), hivi sasa taasisi na shule nyingi zipo na zinafanya kazi katika mabara na nchi mbalimbali."

Wanazuoni huyo mkubwa wa Hawza ya Khurasan, alisimulia tukio la moja ya safari zake za kiutabiri Afrika, na akaelezea bara hili kuwa na uwezo na fursa nyingi za kuutangaza ujumbe wa AhlulBayt (a.s). Aliongeza kuwa kupeleka watu wabunifu, wenye bidii na waaminifu katika maeneo mbalimbali kunaweza kuleta mabadiliko makubwa.

Kuhusu safari zake Afrika, Ayatollah Ashrafi Shahroudi alisema:

"Nimeshuhudia kwa macho yangu jinai na madhara ya tawala za kikoloni. Hivi sasa, kupitia mimbari nilizonazo, ninajitahidi kuwaelimisha watu kuhusu mambo haya."

Akaongeza:

"Kila usiku wa Ijumaa, ninatoa khutuba katika msikiti wa Goharshad uliopo kwenye haram ya Imam Ridha (a.s). Nikiwa shahidi wa jinai za mabeberu hawa, ninazungumza na kuwaelimisha watu kuhusu ukweli wao. Ingawa mataifa haya yanaonekana kuwa na ustaarabu wa juu kwa nje, ukweli wao wa ndani umejaa uovu. Kwa mtazamo wangu, wahalifu wakubwa kabisa wa dunia ni Marekani, Uingereza na baadhi ya nchi za Ulaya. Hata mataifa madogo kama Ubelgiji na Uholanzi yamekuwa na makoloni Afrika na maeneo mengine ya dunia na bado yanaendelea kupora utajiri wa mataifa yaliyoonewa."

Katika sehemu nyingine ya mkutano huo, Ayatollah Ashrafi Shahroudi alikumbuka na kupongeza juhudi za Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Khamenei kwa kuanzisha Jumuiya ya Kimataifa ya AhlulBayt (a.s). Alisema:

"Hatua ya Ayatollah Khamenei - Mwenyezi Mungu Amhifadhi - ya kueneza fikra, mwanga na sauti ya AhlulBayt (a.s) duniani kote ni jambo linalostahili shukrani nyingi. Tunamuomba Mwenyezi Mungu, kwa baraka za AhlulBayt (a.s), awape tawfiq (mafanikio) wale wote wanaofanya kazi katika njia hii."

Akiwa mwalimu wa ngazi ya juu wa somo la Fiqhi katika Hawza ya Khurasan, alisisitiza umuhimu wa kueneza mafundisho ya AhlulBayt (a.s) kwa njia inayokidhi mahitaji ya kisasa, kwa kunukuu hadithi kutoka kwa Imam Sadiq (a.s) na Imam Ridha (a.s) kuhusu kuvutiwa kwa watu wanaposikia maneno ya AhlulBayt (a.s).

Alitoa mfano wa fani ya sheria linganishi (comparative law) kuwa ni njia muhimu ya kuonyesha ubora wa sheria ya Kiislamu na madhhabi ya AhlulBayt (a.s) mbele ya ulimwengu.

Ayatollah Ashrafi Shahroudi, akieleza mtazamo wake kuhusu makala ya mwanazuoni mashuhuri wa sheria za kimataifa aliyedai kuwa vita katika Uislamu ni vya kujihami tu, alisema:

“Mnapotazama hali ya dunia ya leo, mabeberu hawa wamewaweka watu katika hali mbaya ya kudhulumiwa na kuishi kwa dhiki. Katika mazingira kama haya, jukumu la Mitume lilikuwa kuwaokoa watu kutoka kwenye dhuluma za kiakili na kifikra. Ndipo hekima ya jihadi ya awali (jihad ibtida'i) inaonekana wazi. Kabla ya Uislamu, nchini Iran hakukuwa na fursa kwa watu wote kusoma na kupata elimu. Lakini baada ya Uislamu, Wairani walielewa haraka kuwa haki iko upande wa AhlulBayt (a.s), kama vile Mtume Muhammad (s.a.w.w) alivyoonyesha heshima kwa Salman al-Farsi.”

Aliendelea kusema:

“Wairani, kwa akili yao ya juu, waliweza kueneza mafundisho ya Ahlul-Bayt (a.s).”

Ayatollah Ashrafi Shahroudi pia alikumbusha kuwa alikuwa miongoni mwa wanafunzi wa Imam Khomeini (r.a) huko Najaf na alisimulia:

“Baada ya Imam kurejea kutoka Ufaransa, nilimtembelea na nikamwambia: 'Ewe Kiongozi! Kitu pekee ninachotaka kusema ni kwamba kabla ya mapinduzi, Shia hawakujulikana duniani. Lakini kwa baraka zako na mapinduzi haya, sasa jina la Shia na AhlulBayt (a.s) limetangazwa ulimwenguni.'”

Akaongeza:

“Hata leo hii, sababu ya uadui wote dhidi ya Iran na Jamhuri ya Kiislamu ni kutokana na uaminifu wa taifa la Iran kwa madhhabi ya AhlulBayt (a.s). Kuanzia vita vya miaka 8 (Iran-Iraq), fitna ya Daesh (ISIS), hadi uvamizi wa utawala wa Kizayuni – yote haya yanatokana na imani thabiti ya Wairani kwa AhlulBayt na uhodari wa wafuasi wa Shia.”

Ayatollah Ashrafi aliendelea kusema:

“Sasa hivi, ni madhhabi ya AhlulBayt (a.s) pekee ambayo inatekeleza kwa vitendo aya ya Qur’ani inayosema: ‘Enyi mlioamini! Msiwafanye Mayahudi na Manasara kuwa marafiki wa karibu…’ (Al-Ma’idah: 51). Tumeweza kwa kiasi kikubwa kueneza sauti ya haki ya AhlulBayt duniani. Hapo kabla, haya mafundisho hayakujulikana. Hili ni jambo la kushukuru.”

Kuhusu jukumu la mtu binafsi:

Katika hitimisho, Ayatollah Ashrafi Shahroudi alikumbuka safari aliyotumwa na Imam Khomeini (r.a) kwenda Uturuki na Ulaya kwa lengo la kufikisha ujumbe wa mapinduzi ya Kiislamu na kuutangaza madhhabi ya AhlulBayt (a.s). Alisisitiza kuwa:

“Moyo wa huruma na kujitolea kwa ajili ya AhlulBayt (a.s) ni nguzo ya maendeleo katika kazi za tablighi na vyombo vya habari. Ushauri wangu ni kwamba watu wafanye kazi kwa uchungu wa kweli. Kwa sababu mtu hawezi kuzungumza kutoka moyoni iwapo moyo wake haujaungua. Ikiwa mtu ana uchungu wa ndani, basi juhudi zake zitakuwa na matokeo makubwa na tofauti.”

“Kujitoa kwa dhati kwa ajili ya madhhabi ni muhimu ili njia ifunguke na kazi iendelee mbele. Na wale wanaojitahidi kwa ajili ya kuinua jina la AhlulBayt (a.s), kwa yakini watajipatia fadhila za kipekee kutoka kwao.”

Katika mwanzo wa mkutano huo, ambapo walikuwepo pia Hujjatul-Islam wal-Muslimin Imani, mwakilishi wa Jumuiya ya Kimataifa ya AhlulBayt (a.s) mkoani Khurasan, na Bwana Bahman Dehestani, mkuu wa ofisi ya shirika la habari la Abna mkoani humo, Bwana Hassan Sadraei Aref, mkurugenzi wa shirika hilo, alielezea shughuli na mafanikio ya shirika hilo. Alisema:

“Kwa kueneza habari katika lugha mbalimbali, shirika hili la kimataifa linachukua nafasi ya kipekee miongoni mwa vyombo vya habari vya ulimwengu wa Kiislamu na ni jukwaa maalumu la kueneza mafundisho ya AhlulBayt (a.s).”