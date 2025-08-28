Troika ya Ulaya Iko Karibu Kurejesha Vikwazo vya UN Dhidi ya Iran

Kwa mujibu wa Shirika la Kimataifa la Habari la AhlulBayt (ABNA), wanadiplomasia wanne wametangaza kuwa nchi za troika ya Ulaya (Uingereza, Ufaransa na Ujerumani) huenda wakaanza mchakato wa kurejesha vikwazo vya Umoja wa Mataifa dhidi ya Iran kesho, Alhamisi. Hata hivyo, nchi hizi zinatumai kuwa Iran itatoa ahadi kuhusu mpango wake wa nyuklia ndani ya siku 30 ambazo zitawashawishi kuahirisha hatua za vitendo.

Katika muktadha huo, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Ujerumani alitangaza leo, Jumatano, kwamba Ufaransa, Uingereza na Ujerumani bado ziko tayari kuamilisha utaratibu wa kurejesha vikwazo vya UN. Msimamo huu ulichukuliwa baada ya mkutano wa pande tatu na Iran mjini Geneva siku ya Jumanne; mkutano ambao ulifanyika kwa lengo la kufufua juhudi za kidiplomasia kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran.

Msemaji wa Ujerumani aliongeza katika mkutano wa waandishi wa habari kwamba, licha ya kutofikia matokeo ya uhakika katika mazungumzo, chaguo la kurejesha vikwazo bado lipo mezani, lakini nchi tatu za Ulaya zitaendelea kujaribu kupata suluhisho la kidiplomasia.

Ahadi ya Iran kwa Diplomasia

Naibu Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Kazem Gharibabadi, Jumanne alisisitiza kujitolea kwa nchi yake kwa diplomasia na suluhisho lenye manufaa kwa pande zote mbili na kusema kuwa sasa ni wakati muafaka kwa troika ya Ulaya na Baraza la Usalama kuchukua uamuzi sahihi.

Aliongeza kuwa pande zote mbili zilijadili maoni yao juu ya azimio 2231 la Baraza la Usalama, ambalo linaunga mkono makubaliano ya nyuklia ya 2015 kati ya Iran na mataifa makuu.

Mkutano wa Geneva ulijitolea kujadili maombi ya Magharibi ya kuanza tena kwa ukaguzi wa Shirika la Kimataifa la Nishati ya Atomiki (IAEA) kwenye vituo vya nyuklia vya Iran. Lengo lilikuwa kufufua njia ya kidiplomasia ili kufikia makubaliano au kukabiliana na kurejeshwa kwa vikwazo ambavyo viliondolewa kulingana na makubaliano ya 2015.

Muda wa Mwisho na Kurudi kwa Wakaguzi

Mapema mwaka huu, nchi za Ulaya zilikubaliana na Marekani kwamba ikiwa Iran haitajibu masharti maalum hadi mwishoni mwa Agosti, utaratibu wa "trigger" utaamilishwa. Masharti haya yalijumuisha kuanza tena kwa mazungumzo na Marekani, kuruhusu wakaguzi wa IAEA kufikia vituo vya nyuklia vya Iran, na kutoa ufafanuzi juu ya hali ya zaidi ya kilo 400 za uranium iliyoboreshwa sana.

Rafael Grossi, Mkurugenzi Mkuu wa Shirika la Kimataifa la Nishati ya Atomiki, alitangaza leo, Jumatano, kwamba wakaguzi wa Shirika hilo wamerejea Iran baada ya kukosekana kwa zaidi ya wiki 7 na wanatarajia kuanza tena shughuli zao.

Kwa upande mwingine, Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Abbas Araghchi, alisisitiza kwamba kuingia kwa wakaguzi wa Shirika nchini kulifanywa kwa uamuzi wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa na lengo lake lilikuwa kusimamia mchakato wa kubadilisha mafuta katika kituo cha nguvu cha Bushehr.

Alisisitiza kwamba, kinyume na madai ya baadhi ya wawakilishi, sheria iliyopitishwa na bunge haikuvunjwa. Kulingana na sheria hii, ushirikiano na Shirika unategemea uamuzi wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa na maombi yote ya Shirika lazima yapelekwe kwa baraza hilo.

Hata hivyo, baadhi ya wawakilishi wa bunge la Iran leo, Jumatano, walipinga kuruhusiwa kwa ukaguzi katika kituo cha nguvu cha Bushehr na kituo cha utafiti cha Tehran, wakidai kuwa inakiuka sheria iliyopitishwa na bunge. Sheria hii, iliyopitishwa mnamo Juni 26 na kuidhinishwa na Baraza la Walinzi, inailazimisha serikali kuzuia kuingia kwa wakaguzi wa Shirika na kusimamisha shughuli zote za ukaguzi. Iran imelishutumu Shirika la Atomiki kwa kushiriki katika shughuli za ujasusi na kutoa fursa kwa mashambulizi ya Israeli na Marekani.