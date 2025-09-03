Zaidi ya Mahujaji 5,000 wa Umrah Wamewasili Nchini Saudi Arabia

Kwa mujibu wa shirika la habari la AhlulBayt (a.s) -ABNA-katika kikao cha Baraza la Mipango na Uratibu wa Ofisi ya Kiongozi Mkuu wa Kidini na Shirika la Hija na Ziara, Nasrollah Farahmand, Mkurugenzi Mtendaji wa Taasisi ya Umrah ya Sa'adat, alieleza kuwa idadi ya mahujaji waliokwenda Umrah imezidi watu 5,000 tangu kuanza kwa operesheni hiyo.

Amesema kuwa paketi mpya za safari za Umrah zitaanza kutolewa rasmi kuanzia tarehe 1 Mehr (mwishoni mwa Septemba), na mahujaji watasafirishwa kutoka vituo vyote vya ndege vilivyotumika mwaka jana pamoja na kuongezwa kwa kituo kipya cha ndege cha Kermanshah kuelekea viwanja vya ndege vya nchi mwenyeji (Saudi Arabia).

Huduma Bora na Vituo Vipya vya Usafiri

Farahmand alieleza pia kuwa makundi ya kwanza ya mahujaji tayari wameanza kurejea kutoka Saudi Arabia, na tathmini zinaonyesha kuwa huduma mpya za chakula na maandalizi mengine zimeboreshwa kwa kiwango cha kuridhisha.

Kwa upande wake, Alireza Bayat, Mkuu wa Shirika la Hija na Ziara, alisisitiza kuwa jukumu kuu la shirika hilo ni kutoa huduma bora zaidi kwa mahujaji na kuhakikisha kuridhika kwao, na kusema kuwa paketi mpya kwa ajili ya nyakati maalum kama mwezi wa Ramadhani zitaandaliwa na kutangazwa kwa wakati unaofaa.

Akbar Rezaei, Naibu wa Hija na Umrah, alisema kuwa kutumika kwa uwanja wa ndege wa Ta’if kwa ajili ya safari za Umrah kunatarajiwa kuanza, sambamba na kuanza kwa huduma ya treni ya baina ya Haramain (Makka na Madina) kwa mahujaji. Ziyara ya maeneo matakatifu kama Rawdhah Sharifa itafanyika kwa kupanga muda kupitia kampuni au viongozi wa makundi.

Mipango ya Hija ya Mwaka Ujao na Usimamizi Madhubuti

Rezaei pia alizungumzia maandalizi ya Hija ijayo, akieleza kuwa mipango kuhusu usajili wa awali, kiwango cha malipo ya mwanzo kwa wahitaji, na viwango vya ubadilishaji wa fedha bado vinaangaliwa ili kupanga kwa ufanisi zaidi.

Mwakilishi wa Kiongozi Mkuu wa Kidini katika Masuala ya Hija, Hujjatul Islam wal-Muslimin Navvab, alisisitiza kuwa Shirika la Hija na Ziara linapaswa kufuatilia kwa karibu utendaji wa makampuni yanayotoa huduma ili kuhakikisha wanatimiza ahadi zao na kuhakikisha haki za mahujaji zinalindwa.

Alisisitiza pia umuhimu wa kufanyika kwa semina za elimu kwa mahujaji kabla ya safari, na akatoa mapendekezo kuhusu mgawo wa safari za Umrah kwa taasisi na mashirika, akisisitiza kuwa haki ya wale waliopata nyaraka rasmi za safari lazima izingatiwe.

Akiwa anarejelea hali ya ndani ya nchi na uzoefu wa safari ya Hija 1445H, Navvab alisema kuwa mipango madhubuti inapaswa kuwekwa ili kuhakikisha safari za kwenda na kurudi za mahujaji hazitatatizwa.

Katika hitimisho, Navvab alisisitiza kuwa upashanaji habari ni haki ya wananchi, na akazitaka idara za habari na mawasiliano za ofisi ya Kiongozi Mkuu na Shirika la Hija kueleza kwa uwazi kuhusu gharama za Umrah zinazoibuliwa kwenye mitandao ya kijamii, pamoja na hatua zilizochukuliwa ili kupunguza gharama, ili wananchi wafahamu jitihada zinazofanyika.