Naibu Waziri Mkuu wa Uingereza Ajiuzulu Kufuatia Kashfa ya Kifedha

Kulingana na shirika la habari la ABNA, likinukuu CNN, Angela Rayner, Naibu Waziri Mkuu wa Uingereza, amejiuzulu kufuatia kashfa ya kifedha kutokana na kutolipa kiasi sahihi cha kodi ya mali inayohusiana na ghorofa anayomiliki; tukio ambalo limeongeza matatizo kwa serikali ya mrengo wa kushoto inayopambana kujinusuru.

Kulingana na CNN, kuondoka kwa Rayner kutoka serikalini ni shida nyingine kwa Waziri Mkuu Keir Starmer, ambaye anapoteza umaarufu wake polepole; kwa kuongezea, baraza lake la mawaziri litampoteza mmoja wa wasomi wake wazuri wa kisiasa.

Rayner leo (Ijumaa) aliandika barua kwa Starmer akisema kuwa anajiuzulu kutoka wadhifa wake kama Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nyumba, pamoja na Naibu Kiongozi wa Chama cha Labour.

Chama tawala cha Labour cha Uingereza, licha ya ushindi wake mkubwa katika uchaguzi wa Julai 2024, sasa kinakabiliwa na changamoto inayoongezeka kutoka kwa chama kipya na kinachopinga wahamiaji cha "Reform", ambacho kwa sasa kinaongoza katika kura za maoni za kitaifa na kinatarajiwa kufanya mkutano wa kitaifa huko Birmingham leo.

Kufichuliwa kwa ukweli kwamba Rayner hakulipa kodi yake ya mali (kuhusiana na ghorofa huko "Hove" kwenye pwani ya kusini ya Uingereza) kwa kiasi kilichopangwa kumehatarisha maisha yake ya kisiasa.

Rayner alidai kuwa kosa hilo lilikuwa lisilotarajiwa na lilitokea kwa sababu ya ushauri mbaya wa kisheria. Hata hivyo, vyama vya upinzani na magazeti ya mrengo wa kulia ya Uingereza mara moja walimwita "mnafiki." Vitendo vyake vilibadilika haraka kuwa kashfa kubwa ya kitaifa.