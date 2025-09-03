Kutoka kwa Udanganyifu wa Shetani hadi Mapambano ya Gaza: Nafasi ya Vyombo vya Habari Katika Kufichua Ukweli

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Katibu Mkuu wa Jumuiya ya Utetezi wa Watu wa Palestina, Hujjatul-Islam wal-Muslimin Mohammad Hassan Rahimian, amesema kuwa vyombo vya habari vina nafasi ya kipekee katika historia. Akiwa katika mkutano maalum uliofanyika katika shirika la habari la Quds, alieleza kuwa vyombo vya habari vimeweza kufichua unafiki na dhuluma dhidi ya watu wa Palestina na Gaza, kiasi cha kuyashawishi hata mataifa ambayo hayakutegemewa kuyaunga mkono mapambano ya Palestina.

Historia ya Udanganyifu: Kutoka kwa Shetani hadi Uongo wa Kihistoria

Rahimian alifananisha hali ya sasa na udanganyifu wa mwanzo wa uumbaji wa binadamu, ambapo Shetani alimshawishi Adam kula tunda lililokatazwa kwa ahadi ya milele na utukufu, hali ambayo ilikuwa kinyume na ukweli. Akasema udanganyifu huu uliendelea hata katika historia ya Mitume, ambapo hadi Hadithi elfu kumi za uongo zilitungwa dhidi ya Mtume Muhammad (s.a.w), nyingi zikiwa kazi ya Myahudi katika jamii ya Kiislamu.

Mfano wa Historia ya Kiislamu

Baada ya kifo cha Imam Ali (a.s) , watu wengi waliuliza, “Je, Ali alikuwa akiswali?”, kuashiria kiwango cha upotoshaji wa kihistoria.

, watu wengi waliuliza, “Je, Ali alikuwa akiswali?”, kuashiria kiwango cha upotoshaji wa kihistoria. Katika tukio la Karbala, Waislamu wenyewe walimua Imam Hussein (a.s), jambo ambalo linaonesha jinsi udanganyifu unavyoweza kugeuza jamii dhidi ya haki.

Rahimian alisisitiza kuwa vyombo vya habari vya sasa vina jukumu kubwa zaidi kwa sababu adui anatumia teknolojia ya hali ya juu kupotosha ukweli.

Nafasi ya Vyombo vya Habari vya Mshikamano

Rahimian alieleza kuwa katika suala la Gaza, vyombo vya habari vimeweza kufichua ukatili wa Wazayuni, na kupitia juhudi za waandishi waliotoa maisha yao, mataifa mengi yameanza kuonyesha msaada kwa watu wa Palestina. Alisisitiza kuwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imekuwa mstari wa mbele tangu mwanzo katika kuunga mkono Palestina, lakini baadhi ya vijana leo wameanza kurudi nyuma kutokana na mashambulizi ya propaganda ya Kimagharibi.

Majukumu Mawili Muhimu ya Vyombo vya Habari:

Kuripoti kwa uaminifu matukio ya Gaza na unyama wa Wazayuni. Kuelimisha umma kuhusu historia na ukweli uliofichwa kuhusu kuanzishwa kwa utawala wa Kizayuni na uhusika wa mataifa ya Magharibi.

Dkt. Seyed Reza Naqibolsadat: Vyombo vya Habari na Uumbaji wa Usemi wa Kimataifa wa Mshikamano

Mtaalamu wa mawasiliano Dkt. Naqibolsadat alieleza kuwa:

Vyombo vya habari vya mshikamano vimeweza kuunda picha ya mashujaa wa pamoja kati ya Wapalestina – watu wanaoendelea kupigania haki zao licha ya ukosefu wa chakula, dawa, na huduma muhimu.

kati ya Wapalestina – watu wanaoendelea kupigania haki zao licha ya ukosefu wa chakula, dawa, na huduma muhimu. Maneno kama “Tofaan Al-Aqsa” (Dhoruba ya Al-Aqsa) yamekuwa alama ya muungano wa wapigania haki wa Palestina, yakitumika 2012, 2020, na tangu Oktoba 2023 kwa nguvu zaidi.

(Dhoruba ya Al-Aqsa) yamekuwa alama ya muungano wa wapigania haki wa Palestina, yakitumika 2012, 2020, na tangu Oktoba 2023 kwa nguvu zaidi. Mauaji ya waandishi wa habari – zaidi ya 249 hadi sasa – ni juhudi za makusudi za adui kunyamazisha ukweli.

Vyombo vya Habari Vilivyotajwa:

TV na vyombo vya habari: Al-Manar, Al-Mayadeen, Al-Aqsa, Palestine Today, Al-Ahd, Al-Masirah, Al-Alam, Quds News Agency, Fars, Tasnim.

Al-Manar, Al-Mayadeen, Al-Aqsa, Palestine Today, Al-Ahd, Al-Masirah, Al-Alam, Quds News Agency, Fars, Tasnim. Mitandao ya kijamii: Hutoa nguvu ya watu, kupitia hashtag, video fupi na ushuhuda wa moja kwa moja.

Mapendekezo ya Mkakati wa Habari wa Mshikamano:

Kuwalenga wasikilizaji wa kimataifa, hasa kwa kutumia lugha na alama wanazoelewa. Kudumisha ujumbe wa habari, hata kwa kukuza matukio madogo ili kuweka habari hai. Kuhusisha hisia, kuonyesha mateso ya watoto na wanawake. Kutengeneza maudhui ya aina nyingi, kama video fupi, picha, maandishi. Kujenga hifadhi ya maudhui (content bank) kwa ajili ya matumizi ya baadaye. Kuweka usalama kwa waandishi na kutumia majukwaa salama. Kufuatilia na kutathmini ufanisi wa vyombo vya habari vya mshikamano.

Kwa ujumla:

Vyombo vya habari vya upinzani vimefanikiwa kugeuza mapambano ya Palestina kutoka katika simulizi ya ndani hadi kuwa gugufumu wa kimataifa wa haki. Kwa kutumia mbinu za kisasa na uelewa wa kihistoria, vyombo hivi vimeweza kuibua mwamko wa umma wa dunia – na jukumu hili linahitaji kuimarishwa kila siku kwa nguvu, mshikamano na ukweli.