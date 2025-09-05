Kulingana na shirika la habari la ABNA, Vladimir Putin, rais wa Urusi, akirejelea hamu ya Ukraine kujiunga na Umoja wa Ulaya, alisema kuwa hii ni haki halali na chaguo la nchi hiyo.

Putin alitangaza kuwa Moscow "iko tayari" kuwa mwenyeji wa mazungumzo ya amani na Ukraine, na kwamba Urusi inahakikisha usalama kamili wa ujumbe wa Ukraine huko Moscow. Kulingana naye, Moscow ndio mahali pazuri zaidi kwa Urusi na Ukraine kukutana katika ngazi ya juu.

Alisema: "Upande wa Ukraine unaomba mkutano huu na kuupendekeza. Mimi niko tayari. Tafadhali njoo; bila shaka tutaweka mazingira ya kufanya kazi na kuhakikisha usalama. Uwe na uhakika wa asilimia 100."

Kulingana naye, kufanya mkutano kama huo katika nchi isiyo na upande wowote na ya tatu ni "ombi kubwa."

Rais wa Urusi pia alisema kuwa Moscow itaheshimu dhamana za usalama ambazo zinapaswa kuandaliwa kwa Urusi na Ukraine.

Pia, siku moja baada ya washirika wa Magharibi wa Kyiv kujitolea kuwepo kijeshi nchini Ukraine ikiwa makubaliano ya amani na Urusi yatafikiwa, alionya kuwa nguvu yoyote ya Magharibi itakayopelekwa na kuwekwa nchini Ukraine "itakuwa lengo halali kwa jeshi la Moscow."

Putin alisisitiza: "Ikiwa nguvu yoyote itaonekana huko, hasa wakati wa migogoro, tutaendelea kwa kudhani kwamba ni malengo halali."

Rais wa Urusi alisisitiza kuwa "kila nchi ina haki ya kuchagua katika eneo la usalama, lakini chaguo hili haliwezi kuwa kwa gharama ya kupoteza usalama wa nchi nyingine."

Alisisitiza tena kwamba Moscow inapinga kabisa Ukraine kujiunga na NATO. Kulingana naye, kwa mujibu wa katiba ya Ukraine, makubaliano juu ya maeneo lazima yaidhinishwe kupitia kura ya maoni, lakini kwa hili, hali ya vita lazima kwanza ifutwe nchini humo.

Putin alisema kuwa "ulimwengu wa leo umeunganishwa sana kupitia maendeleo ya kiteknolojia, na kujitenga katika kile kinachoitwa 'kifuniko cha kitaifa' sio tu haina faida bali pia ina madhara kwa sababu inadhoofisha ushindani. Urusi inakaribisha ushirikiano na nchi zote, hasa marafiki zetu na nchi ambazo zina hamu ya kushirikiana nasi. Hatujajitenga na hatumkwepi mtu yeyote."

Rais wa Urusi, akizungumza kwenye "Jukwaa la Kiuchumi la Mashariki" huko Vladivostok, aliongeza kuwa alikubaliana na Rais wa Marekani, Donald Trump, kuwasiliana "ikiwa inahitajika."

Aliongeza kuwa ana "majadiliano huru" na Trump na kuendelea: "Anajua kuwa nakaribisha mazungumzo kama hayo. Najua kuwa yeye pia anayakaribisha (mazungumzo kama hayo)."

Putin, akirejelea mkutano wa hivi karibuni wa kikundi kinachojulikana kama "Muungano wa Walio Tayari" huko Ulaya, aliongeza kuwa "hata hivyo, kulingana na matokeo ya mashauriano haya huko Ulaya, bado hatujawa na mazungumzo" na Trump.