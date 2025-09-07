Kijana wa Kifaransa akamatwa kwa tuhuma za kuhusishwa na ISIS

Kulingana na Shirika la Kimataifa la Habari la AhlulBayt (ABNA), mamlaka za Ufaransa zimemkamata kijana wa miaka 17 kwa tuhuma za kuhusishwa na kundi la kigaidi la ISIS na kupanga kufanya mashambulizi dhidi ya balozi na vituo vya serikali.

Kulingana na ripoti, kijana huyo alikamatwa mapema wiki hii nyumbani kwa wazazi wake katika mkoa wa Sarthe magharibi mwa Ufaransa. Alipata majeraha madogo alipokuwa akijaribu kutoroka kutoka kwa polisi.

Vyanzo vya uchunguzi vilitangaza kwamba wakati wa upekuzi wa nyumbani, taarifa ya utiifu kwa ISIS na orodha ya shule katika mji wa Le Mans (kituo cha mkoa wa Sarthe) iligunduliwa. Karibu na orodha hii, kiasi maalum cha vifaa kiliandikwa kwa lita, ambayo inaweza kurejelea viungo vya mabomu ya moto au vilipuzi vya kemikali.

Inasemekana pia kuwa kijana huyo alipanga kulenga balozi za Israeli, Uingereza na Marekani, Wizara ya Mambo ya Ndani ya Ufaransa, ofisi mbalimbali za vyombo vya habari mjini Paris, na pia Bunge la Ulaya katika mji wa Strasbourg.

Mtu huyo alikiri katika mahojiano kwamba alikuwa amepanga kufanya mashambulizi kadhaa na alikusudia kuyatekeleza, lakini alikamatwa kabla ya kutekeleza mipango yake.