Ulyanov: Marekani na 'Troika' wamefanya mpango wa nyuklia wa Iran kuwa wa kisiasa

Kulingana na shirika la habari la ABNA, Mikhail Ulyanov, Mwakilishi wa kudumu wa Urusi katika mashirika ya kimataifa yaliyoko Vienna, anasema kwamba nchi tatu za Ulaya, Ujerumani, Uingereza na Ufaransa, zinazojulikana kama 'troika' ya Ulaya, pamoja na Marekani, wamefanya mpango wa nyuklia wa Iran kuwa wa kisiasa.

Katika mahojiano na Press TV, Ulyanov alisema: "Marekani na, hasa, 'troika' ya Ulaya, wamefanya suala hili (mpango wa nyuklia wa Iran) kuwa la kisiasa na wanachukua hatua mfululizo zinazofanya hali kuwa mbaya zaidi."

Iran na Marekani wamefanya raundi tano za mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja juu ya mpango wa nyuklia wa Tehran tangu Donald Trump aliporejea madarakani kama rais wa Marekani na kujiondoa kinyume cha sheria na upande mmoja kutoka kwa makubaliano ya nyuklia (JCPOA) mnamo 2018. Wakati raundi ya sita ya mazungumzo ilipangwa kufanyika Juni 15, mazungumzo yalizuiliwa kutokana na uvamizi wa utawala wa Kizayuni dhidi ya Iran.

Kisingizio kikuu cha mashambulizi na uvamizi dhidi ya Iran kilikuwa ni madai yaliyotolewa na Shirika la Kimataifa la Nishati ya Atomiki, Israeli na Marekani kuhusu kile walichokiita juhudi za Tehran za kupata silaha za nyuklia na mpango wa siri wa nyuklia wa kijeshi wa Tehran. Madai ambayo Tehran imeyakanusha vikali na imesisitiza daima juu ya asili ya amani ya mpango wake wa nyuklia. Marekani ilijiunga na utawala wa Kizayuni muda mfupi baada ya kuanza kwa vita vya siku 12. Malengo makuu katika uvamizi huu yalikuwa vituo vya nyuklia vya Iran ambavyo vililengwa na mashambulizi ya anga.

Kama jibu kwa hatua hii ya uchokozi, Rais wa Iran, Massoud Pezeshkian, akitekeleza Kifungu cha 123 cha Katiba ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, alitangaza "Sheria ya Kulazimisha Serikali Kusitisha Ushirikiano na Shirika la Nishati ya Atomiki (IAEA)" ambayo iliidhinishwa katika kikao cha Juni 25, 2025, cha Bunge la Baraza la Kiislamu na kupitishwa na Baraza la Walinzi mnamo Juni 25, 2025, kwa Shirika la Nishati ya Atomiki, Baraza Kuu la Usalama wa Kitaifa, na Wizara ya Mambo ya Nje.

Uingereza, Ujerumani, na Ufaransa mnamo Agosti 28 (Septemba 6) katika barua kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa walitangaza kwamba wataanza mchakato wa kuwezesha "utaratibu wa kurejesha vikwazo" (trigger mechanism) kwa lengo la kurejesha vikwazo vya kimataifa dhidi ya Iran.

Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Abbas Araghchi, hivi karibuni alisema kuhusu kuwezeshwa kwa utaratibu wa "snapback": "Katika eneo la kiuchumi, Marekani imeweka vikwazo vizito zaidi, lakini katika eneo la kisiasa, hofu za kisaikolojia zimetiliwa chumvi na mazingira yaliyoundwa karibu na 'snapback' ni makubwa zaidi kuliko uhalisia wake. Hata hivyo, Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inapinga aina yoyote ya vikwazo na inajitahidi kuziondoa."

Pia alielezea sura mpya ya ushirikiano kati ya Iran na Shirika la Kimataifa la Nishati ya Atomiki: "Hivi sasa, mazungumzo yanaendelea kati ya Wizara ya Mambo ya Nje, Shirika la Nishati ya Atomiki, na Shirika hilo ili kuunda mfumo mpya wa ushirikiano. Matukio ya hivi karibuni, ikiwemo mashambulizi dhidi ya baadhi ya vituo vya nyuklia vya Iran, yanahitaji kwamba mfumo mpya uwekwe kwa ushirikiano huu. Shirika hilo pia limekubali kwamba hali hizi mpya zinahitaji mfumo mpya wa ushirikiano, na mazungumzo yanaendelea katika suala hili, lakini mpaka mazungumzo yatatoa matokeo, hakuna ushirikiano mpya utaanzishwa."