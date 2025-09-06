Hamas: Kisingizio cha utawala wa Kizayuni cha kulipua minara ya makazi ya Gaza ni uongo

Kulingana na shirika la habari la Abna, likinukuu Al Jazeera, Harakati ya Muqawama ya Kiislamu ya Palestina (Hamas) katika taarifa ilishutumu vikali wimbi jipya la jinai za utawala wa Kizayuni katika jiji la Gaza na mashambulizi ya mabomu na uharibifu wa minara ya makazi ambako wakimbizi wanaishi.

Taarifa ya Hamas inasema: "Kuharibiwa kwa mnara mpya wa makazi na jeshi la adui Mzayuni katika jiji la Gaza na vitisho vya kulenga minara zaidi, ni jaribio la kutekeleza jinai iliyopangwa ya kuhamisha watu kwa nguvu na utakaso wa kikabila. Msisitizo wa waziri wa vita wa adui wa kuendeleza sera ya kuharibu minara ya makazi huko Gaza, unaonyesha kuendelea kwa jinai ya kuhamisha kwa nguvu wakazi wa Gaza na utakaso wa kikabila dhidi ya taifa la Palestina."

Taarifa inaongeza: "Kulenga minara ya makazi na Wazayuni kwa kisingizio cha muqawama kuitumia, hakuna msingi na ni uongo wa aibu wenye lengo la kuficha jinai ya kivita na mauaji ya halaiki huko Gaza. Tunaonya kwamba kuendelea kwa jinai hizi kwa lengo la kuharibu kabisa jiji la Gaza na kuwalazimisha wakazi wake kuhama kwa nguvu, ni jinai isiyo na kifani katika historia ya kisasa."

Harakati ya Hamas ilisisitiza: "Umoja wa Mataifa na Baraza la Usalama vinapaswa kuvunja ukimya wao na kuchukua hatua za haraka kusitisha uchokozi wa kinyama wa Kizayuni dhidi ya jiji la Gaza."

Harakati hiyo pia iliitaka nchi za Kiarabu na Kiislamu na watu huru wa dunia kuchukua hatua za haraka na madhubuti na kuwafanya viongozi wa adui, na hasa Netanyahu, kuwajibika kama wahalifu wa kivita.