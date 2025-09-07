Zelensky: 60% ya silaha za jeshi zinatengenezwa ndani ya Ukraine

Kulingana na shirika la habari la ABNA likinukuu Reuters, Rais wa Ukraine, Volodymyr Zelensky, anasema kuwa karibu 60% ya silaha zinazotumiwa na jeshi la nchi hiyo zinatengenezwa ndani ya Ukraine; idadi ambayo imezidi lengo lake aliloliweka miezi miwili iliyopita.

Zelensky alisema kuhusu hili: "Katika vita hivi, tumefikia hatua ambapo karibu 60% ya silaha tulizonazo, silaha ambazo askari wetu wanazishika, ni za utengenezaji wa Ukraine."

Aliongeza: "Na hizi ni silaha zenye nguvu na zina uwezo wa hali ya juu."

Rais wa Ukraine na maafisa wengine wa nchi hiyo wamekuwa wakisisitiza kwa muda mrefu juu ya kuimarisha uzalishaji wa silaha wa ndani kama kipengele muhimu cha kuhakikisha uwezo wa kujihami wa nchi katika siku zijazo.

Zelensky pia alitaja mpango wa pamoja wa utengenezaji wa silaha nchini Denmark. Mnamo Julai, aliitaka serikali yake iliyorekebishwa kuongeza uzalishaji wa silaha za ndani kwa zaidi ya 50%.

Kulingana na yeye, silaha za Ukraine zinachangia karibu 50% ya kile kinachotumiwa kwenye mstari wa mbele katika vita na Urusi, pamoja na operesheni nyingine, ambayo ni kiwango cha juu zaidi tangu nchi hiyo ilipopata uhuru wake mnamo 1991.

Ukraine imejikita katika utengenezaji wa ndege zisizo na rubani (drones) kwa lengo la kuunda ulinzi wa anga ili kukabiliana na mashambulizi makali na makubwa ya drones na makombora ya Urusi.