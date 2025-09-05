Mashambulizi ya kuharibu ya adui wa Israeli dhidi ya mji wa Gaza; Katz: Kufuli za milango ya kuzimu zimevunjwa!

Kulingana na ripoti kutoka kwa shirika la habari la ABNA, likinukuu Al-Arabi, utawala wa Kizayuni umetangaza kuanza kwa mashambulizi ya kuharibu dhidi ya mji wa Gaza.

Israel Katz, waziri wa vita wa utawala wa Kizayuni, alidai: "Tumetoa amri ya kuhamishwa kwa jengo la ghorofa nyingi katika mji wa Gaza. Tumeanza kuvunja kufuli za milango ya kuzimu kwa ajili ya Gaza."

Katz alidai: "Sasa tumefungua milango ya kuzimu huko Gaza. Tulitoa amri ya kuhamishwa kwa jengo la ghorofa nyingi kabla ya kulilenga. Mara tu mlango utakapofunguka, hautafungwa tena, na operesheni yetu itaendelea hatua kwa hatua hadi Hamas itakaporidhia masharti yetu. Miongoni mwa masharti haya ni kuachiliwa kwa mateka wote na kunyang'anywa silaha kwa Hamas, la sivyo wataangamizwa."

Kutupa vipeperushi kwenye kitongoji cha Sheikh Radwan

Wakati huo huo, Redio ya utawala wa Kizayuni pia ilitangaza kuwa jeshi la utawala huo hivi karibuni limetupa vipeperushi kwenye kitongoji cha Sheikh Radwan katika mji wa Gaza.

Kituo cha televisheni cha 12 cha Israeli pia kiliripoti kuwa jeshi la anga la utawala huo limeanza operesheni ya hatua kwa hatua ya kuharibu majengo marefu katika mji wa Gaza.

Kibombarisha minara ya Gaza

Mwandishi wa habari wa Al Jazeera, akielezea kuanza kwa mashambulizi ya kinyama ya utawala wa Kizayuni dhidi ya Gaza, aliripoti kwamba minara ya mji huo imelengwa.

