Afisa mkuu wa India: Marekani haiaminiki

Kulingana na shirika la habari la ABNA, gazeti la New York Times likimnukuu afisa mkuu wa India liliripoti kwamba tofauti za nchi hiyo na Marekani juu ya ushuru wa forodha na ununuzi wa mafuta ya Urusi zinaweza kuharibu uhusiano wa pande mbili.

Aliongeza: "Hata kama tofauti hizi na mgogoro utatatuliwa, utendaji wa serikali ya Marekani na hatua zake za hivi karibuni zinasababisha India kutoa uaminifu kwa Washington katika miaka ijayo."

Afisa huyo wa India alisema: "Ukinipiga mara nne halafu unipe ice cream, je, hiyo inamaanisha kwamba kila kitu kiko sawa?"

Pia, gazeti la Hindustan Times jana liliripoti kuwa Waziri Mkuu wa India Narendra Modi hatashiriki katika Mkutano Mkuu wa Umoja wa Mataifa huko New York kutokana na kuongezeka kwa mvutano katika uhusiano na Marekani.