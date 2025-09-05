Trump: Tumepoteza India na Urusi kwa China

Kulingana na shirika la habari la ABNA, Donald Trump, rais wa Marekani, alichapisha picha kwenye mtandao wa kijamii wa Truth Social baada ya mkutano wa hivi karibuni wa maafisa wakuu wa China, Urusi, na India kwenye mkutano wa Shanghai, akiandika: "Inaonekana tumepoteza India na Urusi kwa China yenye giza."

Katika siku za hivi karibuni, kando ya mkutano wa Shanghai nchini China, mikutano mingi ya pande mbili na pande nyingi ilifanyika kati ya viongozi wa nchi wanachama wa Mkataba wa Shanghai.

Serikali ya China pia ilifanya zoezi kubwa la kivita na ushiriki wa viongozi na wawakilishi wa nchi kadhaa wanachama wa Mkataba wa Shanghai, ambalo Trump alilitaja kama "njama dhidi ya Amerika."



