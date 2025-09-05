Washington Yaweka Vikwazo Vipya kwa Wanadiplomasia wa Iran

Kulingana na ripoti ya shirika la habari la ABNA, ikinukuu Associated Press, serikali ya Rais wa Marekani, Donald Trump, inakusudia kuweka vikwazo kwa wajumbe wa kidiplomasia kutoka nchi ikiwemo Iran, wakati wa mikutano ya Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, ambayo itaanza mnamo Septemba 22 (Shahrivar 31) huko New York.

Associated Press, ikirejelea barua ya ndani ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ambayo inadai kuwa imeiona, iliandika kwamba vizuizi vya kusafiri na vikwazo vingine pia vitawekwa kwa wajumbe wa kidiplomasia kutoka nchi zingine, ikiwemo Sudan, Zimbabwe, na labda Brazil.

Ingawa vikwazo hivi vinavyowezekana bado vinajadiliwa na hali inaweza kubadilika, mapendekezo haya yanaonekana kama hatua nyingine kutoka kwa serikali ya Trump kuelekea kutekeleza sheria kali za kutoa visa, ikiwemo ukaguzi mpana wa wamiliki wa vibali halali vya kuingia Marekani, pamoja na waombaji wa kuhudhuria mikutano ya Umoja wa Mataifa.

Kulingana na Associated Press, harakati za wanadiplomasia wa Iran huko New York zimezuiliwa sana, lakini kulingana na moja ya mapendekezo yaliyotolewa, watazuiwa hata kuingia kwenye maduka makubwa bila kupata ruhusa kutoka kwa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani!

Serikali ya Trump hivi karibuni ilifuta visa vya Mahmoud Abbas, rais wa Mamlaka ya Palestina, na ujumbe wake wa kidiplomasia wa kusafiri kwenda New York na kushiriki katika mkutano wa kila mwaka wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa.