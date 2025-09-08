Kulingana na shirika la habari la ABNA, likinukuu Russia Al-Youm, vyanzo vya habari vya utawala wa Kizayuni vimetangaza kuwa mkutano wa karibu utafanyika kati ya Ron Dermer, waziri wa masuala ya kimkakati wa utawala huo, na Asad Al-Shaibani, waziri wa mambo ya nje wa utawala wa kigaidi wa "Golani" wiki hii.

Kulingana na ripoti hii, pande mbili zinaendelea na mazungumzo yao kupitia upatanishi wa Amerika kwa lengo la kufikia makubaliano ya usalama kati ya Damascus na Tel Aviv.

Licha ya mashambulizi ya ardhini na angani ya Tel Aviv dhidi ya Syria, utawala wa kigaidi wa "Golani" tangu kuanguka kwa serikali ya Bashar al-Assad, umetoa ishara mbalimbali kuhusu mabadiliko ya kimsingi katika hotuba yake ya kisiasa na umetangaza utayari wake wa kuanzisha uhusiano wa kawaida na utawala wa Kizayuni.

Katika nusu ya kwanza ya mwaka 2025, waombezi wa kikanda na wa Ulaya walichukua hatua za kuunda njia ya mawasiliano kati ya Damascus na Tel Aviv. Ripoti zilizopo zilionyesha kuwa utawala mpya wa Syria hauko tayari tu kusaini makubaliano ya upatanishi na upande wa Kizayuni, bali pia uko tayari kutambua uvamizi wa utawala wa Kizayuni wa Golan, kwa masharti ya dhamana za kiuchumi katika kupunguza au kuondoa vikwazo vya Magharibi.