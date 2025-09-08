Eneo Karibu na Nyumba ya "Eyal Zamir" Latangazwa Kuwa Eneo Lililofungwa la Kijeshi

Kulingana na ripoti ya shirika la habari la ABNA, likinukuu Russia Al-Youm, jeshi la utawala wa Kizayuni limechukua hatua isiyo ya kawaida kwa kutangaza eneo karibu na nyumba ya Eyal Zamir, Mkuu wa Wafanyakazi wa Jeshi la utawala huo, kuwa eneo lililofungwa la kijeshi.

Hatua hii ya Tel Aviv inakuja baada ya kuongezeka kwa maandamano ya wakazi wa maeneo yaliyokaliwa, hasa katika makazi yaliyokaliwa ya Ramot Hashovim katikati ya eneo hilo, dhidi ya kuendelea kwa vita visivyo na matunda katika Ukanda wa Gaza.

Waandamanaji wa Kizayuni walifanya maandamano mbele ya nyumba ya Zamir na kupaka rangi nyekundu kuta za nyumba hiyo kuashiria uhalifu wa utawala wa Kizayuni.

Polisi wa utawala wa Kizayuni pia walikabiliana na waandamanaji na kuwakamata angalau wanane kati yao.

Gazeti la Yedioth Ahronoth liliripoti kuwa polisi wameweka vituo vya ukaguzi kwenye barabara inayoelekea kwenye nyumba ya Zamir.