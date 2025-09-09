Uteuzi wa Katibu Mkuu wa Baraza Kuu la Watu wa Nyumbani (Ahl al-Bayt) kwa amri ya Kiongozi Mkuu

Kwa mujibu wa shirika la habari la Ahl al-Bayt (a) - ABNA, Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi ya Kiislamu amemteua Hojjatoleslam wal-Moslemin Ramazani kuwa Katibu Mkuu wa Baraza Kuu la Watu wa Nyumbani (Ahl al-Bayt) kwa kipindi kingine. Hojjatoleslam wal-Moslemin Akhtari, Mwenyekiti wa Baraza Kuu la Watu wa Nyumbani (Ahl al-Bayt), alikuwa amewasilisha ripoti kwa Ayatollah Khamenei kuhusu matokeo ya kura ya Baraza Kuu kwa wagombea waliopendekezwa kwa nafasi ya Katibu Mkuu wa Baraza hilo. Kutokana na kura nyingi alizopata Bwana Ramazani, Kiongozi Mkuu alimteua yeye kuwa Katibu Mkuu wa Baraza.