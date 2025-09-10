Pezeshkian: Utawala wa Kizayuni hauna mipaka kwa uhalifu

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, Rais Masoud Pezeshkian, akitoa ujumbe wa kulaani uvamizi wa utawala wa Kizayuni dhidi ya ardhi ya Qatar, alisisitiza: "Inatarajiwa kwamba Umoja wa Mataifa, Shirika la Ushirikiano wa Kiislamu, na taasisi nyingine za kimataifa zitatoa jibu la haraka, thabiti, na la kivitendo kwa uvamizi huu wa wazi; amani ya kudumu katika eneo inawezekana tu kwa kukomesha uvamizi na ukaliaji."

Maandishi ya taarifa hii ni kama ifuatavyo:

Kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mwingi wa Rehema, Mwenye Kurehemu

Leo, kwa mara nyingine tena na chini ya ukimya wenye maswali wa jamii ya kimataifa, utawala wa Kizayuni umetenda kitendo cha kihalifu kwa kushambulia ardhi ya nchi ya Qatar na kuwalenga viongozi wa upinzani wa Palestina. Kwa kufanya hivyo, haukuvunja tu sheria za kimataifa na kanuni za kibinadamu, bali pia uliweka amani na utulivu wa eneo chini ya tishio la uvamizi wake wa wazi. Kitendo hiki cha kigaidi kinaonyesha ukweli kwamba utawala wa Kizayuni hauna mipaka kwa uhalifu na ugaidi, na kwa upande mwingine unaharibu kila jaribio la diplomasia.

Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inalaani vikali kitendo hiki kisichokuwa cha kisheria, kinachopingana na ubinadamu, na kinachopingana na amani. Kushambulia nchi huru ni ukiukaji wazi wa uhuru wa kitaifa na Mkataba wa Umoja wa Mataifa. Kutojali kwa mataifa yenye nguvu duniani kwa tabia hizi kutaongeza hatari ya kuenea kwa mzozo na vita katika eneo.

Sisi, huku tukionyesha mshikamano wetu na serikali na taifa la kindugu la Qatar pamoja na watu waliodhulumiwa wa Palestina, tunasisitiza kwamba uvamizi na ugaidi wa serikali wa utawala wa Kizayuni hautapunguza azimio la taifa la Palestina kwa ajili ya uhuru na upinzani, bali utaimarisha umoja wa mataifa ya eneo hili mbele ya ukaliaji huu na ukosefu wa haki.

Inatarajiwa kwamba Umoja wa Mataifa, Shirika la Ushirikiano wa Kiislamu, na taasisi nyingine za kimataifa zitatoa jibu la haraka, thabiti, na la kivitendo kwa uvamizi huu wa wazi. Amani ya kudumu katika eneo inawezekana tu kwa kukomesha uvamizi na ukaliaji.

Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, kama ilivyosisitiza kila wakati, itasimama pamoja na mataifa yote yaliyodhulumiwa katika eneo na haitaruhusu sera za upande mmoja na za fujo kuhatarisha usalama na mustakabali wa eneo.

Masoud Pezeshkian Rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran