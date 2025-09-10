Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, likinukuu CNN, "Karoline Leavitt," msemaji wa White House, alisema: "Ushambuliaji wa upande mmoja ndani ya Qatar, ambayo ni nchi huru na mshirika wa karibu wa Amerika, hausaidii kufikia malengo ya Israel wala ya Amerika."

Aliongeza: "Hata hivyo, kumuangamiza Hamas ni lengo lenye thamani."

Rais wa Marekani Donald Trump hapo awali alisema kuwa jeshi la Marekani asubuhi ya Jumanne lilijulisha serikali kuwa Israel itashambulia Hamas, ambayo kwa bahati mbaya iko katika sehemu ya Doha, mji mkuu wa Qatar. "Hili lilikuwa uamuzi uliochukuliwa na Waziri Mkuu Netanyahu, sio uamuzi niliyochukua mimi."

Aliongeza: "Ushambuliaji wa upande mmoja ndani ya Qatar, nchi huru na mshirika wa karibu wa Marekani ambaye anafanya kazi kwa bidii na kwa ujasiri pamoja nasi kupatanisha amani, hautasaidia kufikia malengo ya Israel au ya Amerika."

Rais wa Marekani alisema: "Ninaamini kwamba tukio hili la kusikitisha linaweza kuwa fursa ya amani. Nimezungumza pia na Amiri na Waziri Mkuu wa Qatar na kuwashukuru kwa uungaji mkono wao na urafiki na nchi yetu na kuwahakikishia kwamba tukio kama hilo halitatokea tena kwenye ardhi yao."

Aliongeza: "Nataka mateka wote na miili ya wale waliouawa waachiliwe na vita hivi viishe sasa hivi! Nimezungumza pia na Waziri Mkuu Netanyahu baada ya shambulio hilo. Waziri Mkuu aliniambia kuwa anataka kuleta amani."

Trump alisema kuwa Witkoff aliamriwa kuwajulisha Wakatari kuhusu shambulio la Israel, na alifanya hivyo, lakini ilikuwa imechelewa mno.

Utawala wa Kizayuni, ambao haujaweza kufikia lengo lolote kati ya malengo yake huko Gaza katika zaidi ya siku 700 za vita, Jumanne, bila kuzingatia sheria za kimataifa na katika kitendo cha woga, ulilenga timu ya wapatanishi ya Harakati ya Hamas huko Qatar, na kwa mara nyingine tena ulionyesha kwamba amani na utawala huu ghushi ni udanganyifu tu.