Larijani Aonya Serikali za Kiislamu Kuhusu Mikutano Isiyo na Matokeo

Kulingana na shirika la habari la Abna, Ali Larijani, katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Kitaifa, katika ujumbe aliouchapisha kwenye ukurasa wake binafsi wa mitandao ya kijamii, aliwaonya serikali za Kiislamu kwamba kufanya mikutano ya Mkutano wa Kiislamu bila matokeo ya vitendo kunaweza kuhimiza utawala wa Kizayuni kufanya uvamizi mpya, na aliwataka kuunda "Kamanda wa Pamoja wa Operesheni" ili kukabiliana na tishio hili.

Aidha, akipongeza uendeshaji wa mikutano ya Mkutano wa Kiislamu na Baraza la Usalama bila matokeo ya vitendo, alisisitiza kuwa mikutano hii ni sawa na kuagiza uvamizi mpya kwa utawala wa Kizayuni.

Larijani alitoa wito wa kuundwa kwa "Kamanda wa Pamoja wa Operesheni" ili kukabiliana na vitendo vya wazimu vya utawala wa Kizayuni, na aliongeza kuwa uamuzi kama huo unaweza kuongeza wasiwasi wa mabwana wa utawala huu na kuwalazimisha kubadilisha amri zao.

Katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Kitaifa pia alizishauri serikali za Kiislamu kuchukua hatua kwa ajili ya Waislamu wa Palestina wanaodhulumiwa na wenye njaa, na angalau kufanya maamuzi madhubuti ya kuzuia uharibifu wao wenyewe.