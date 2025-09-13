Kulingana na shirika la habari la Abna, likinukuu Anadolu, Volodymyr Zelensky, rais wa Ukraine, alilinganisha uwepo wa Keith Kellogg, mjumbe maalum wa rais wa Marekani Donald Trump, huko Kyiv na ulinzi wa anga na alisema kwamba wakazi wa mji mkuu wa Ukraine walikuwa na usiku mtulivu kiasi jana usiku.

Zelensky, katika ujumbe kwenye mitandao ya kijamii, kwa sauti ya utani, alisema kwamba yuko tayari kumpa Kellogg uraia wa Ukraine na nyumba. Jeshi la Urusi wiki iliyopita lilifanya mashambulizi makubwa ya makombora na ndege zisizo na rubani dhidi ya miji mbalimbali ya Ukraine.

Aliongeza: "Ninataka kutoa shukrani maalum kwa Jenerali Kellogg. Kwa kweli, hatukujua kuhusu hili, lakini ilibainika kuwa Amerika ina ulinzi wa anga ambao sio chini ya Patriot. Unapokuwa Kyiv, raia wanaweza kulala kwa amani usiku."

Rais wa Ukraine, akibainisha kuwa mashambulizi makubwa ya Urusi yanasimama wakati Kellogg yupo Kyiv, aliongeza: "Hii sio kweli kwa safari za wawakilishi wa nchi zingine. Ushawishi kama huo unaweza hata kutumika kama aina ya jaribio la kusitisha mapigano."

Kulingana na Zelensky, uwepo wa mjumbe wa Marekani "uliishawishi Urusi kusitisha mashambulizi ya mabomu" na alilinganisha jambo hili na ziara za maafisa wakuu wa Umoja wa Mataifa, NATO, na Shirika la Fedha la Kimataifa hapo zamani, ambazo zilisababisha mashambulizi ya Urusi. Aliongeza kuwa kuweka shinikizo kwa Beijing pia kunaweza kuwa muhimu kwani Urusi bado inategemea China kisiasa na kiuchumi.

Akitilia mkazo msimamo wake wa awali wa kwamba hatatoa ardhi kwa Urusi kwa ajili ya amani, aliongeza: "Haiwezekani kutoa sehemu hii au sehemu ile ya ardhi ya Ukraine kwa Urusi ili kusitisha vita. Suluhisho hili haliwezekani, bali ni mapumziko tu."

Zelensky alidai kwamba dhamana za usalama kwa Ukraine ni dhamana za usalama kwa Ulaya, na aliendelea kutoa wito wa vikwazo, ushuru, na kunyang'anywa kwa mali ya Urusi kwa lengo la kuitenga Moscow.

Aliendelea: "Tunadai kumalizika kwa vita kwa uhakika, dhamana ya usalama kwa Ukraine, na uwajibikaji wa uhakika wa Urusi kwa kile ilichokifanya dhidi ya Ukraine."