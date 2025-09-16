Vikwazo vya Marekani dhidi ya "Mahmud Abbas"; Je, waliojiunga na maelewano walitengwa vipi?

Shirika la habari la Abna, idara ya kimataifa: Waziri wa Mambo ya Nje wa Marekani Marco Rubio aliamua kufuta visa vya wanachama wa Mamlaka ya Palestina kabla ya Mkutano Mkuu wa Umoja wa Mataifa kufanyika mjini New York. Kulingana na taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, inaonekana kwamba kutokulaani Operesheni ya Oktoba 7 na kutoiita kitendo cha kigaidi kuliathiri uamuzi wa Rubio.

Katika sehemu ya taarifa yake, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani iliitaka Mamlaka ya Palestina na Shirika la Ukombozi wa Palestina kusitisha hatua za kisheria za kimataifa, ikiwemo kwenda Mahakama ya Kimataifa ya Jinai dhidi ya utawala wa Kizayuni. Marco Rubio pia alidai kwamba Mamlaka ya Palestina inapaswa kuacha juhudi zake za kutafuta utambuzi wa upande mmoja wa taifa la Palestina.

Kwa kuweka vikwazo kwa wanachama wa Mamlaka ya Palestina, Trump alionyesha kwamba anataka mpango wa taifa moja la Kiyahudi katika ardhi ya Palestina inayokaliwa, na si "mpango wa mataifa mawili" na taifa huru la Palestina. Zaidi ya hayo, uamuzi wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani wa kumzuia Mahmud Abbas kuingia Marekani ili kushiriki katika Mkutano Mkuu wa Umoja wa Mataifa unaweza kuwasha moto wa tofauti kati ya washirika wa Kiarabu wa Marekani na utawala wa Kizayuni; kwa sababu mpango wa mataifa mawili na utambuzi wa taifa huru la Palestina ni muhimu kwa nchi za Kiarabu zinazotafuta kurejesha uhusiano na utawala wa Kizayuni.

Kwa uamuzi huu, yaani kuweka vikwazo kwa wanachama wa Mamlaka ya Palestina, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ilitangaza rasmi kwamba utawala wa Donald Trump unapinga mpango wa mataifa mawili na kuundwa kwa taifa huru la Palestina; ingawa tangu 1991, mpango wa mataifa mawili ulipitishwa na George Bush Sr. katika Bunge la Marekani na uliwasilishwa katika Mkutano wa Madrid.

Mkataba wa Oslo ulikuwa matokeo ya awali ya mpango huu, kulingana na ambayo mataifa mawili, ya Kipalestina na ya Kiyahudi, yangeanzishwa kwenye ardhi ya Palestina. Bill Clinton pia aliendeleza mpango huu hadi mwaka 2000 katika "Camp David II". Baada ya Clinton, hadi mwaka 2010, mpango wa mataifa mawili uliendelezwa na serikali za Marekani, ambapo ya mwisho ilikuwa serikali ya Barack Obama. Sasa, kwa kuweka vikwazo kwa wanachama wa Mamlaka ya Palestina, Trump alionyesha kwamba anataka mpango wa taifa moja la Kiyahudi katika ardhi ya Palestina inayokaliwa.

Hatua hii ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ni pambano la siri na nchi za Ulaya ambazo zilitaka kulitambua taifa huru la Palestina. Trump aliachana na mpango wa mataifa mawili katika "Mkataba wa Karne," na kuachana na mpango huu kulisababisha tofauti kati ya Wademokrasia na Warepublican nchini Marekani. Ingawa Joe Biden hakufanya chochote katika uwanja wa mpango wa mataifa mawili, bado alisisitiza mazungumzo kati ya Mahmud Abbas na Netanyahu. Alijaribu kufungua ubalozi wa Wapalestina katika jiji la Jerusalem, jambo ambalo Wazayuni walilipinga vikali.

Kulingana na uamuzi wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani wa kumwekea vikwazo Mahmud Abbas na wanadiplomasia wa Kipalestina, Marekani haitawachukulia Wapalestina kama wamiliki halali wa ardhi huko Palestina. Kuunganishwa kwa Ukingo wa Magharibi na maeneo yaliyokaliwa kutakuwa jambo la kawaida na la asili. Hatua za kuunganisha Ukingo wa Magharibi na kuwaondoa watu kutoka Ukanda wa Gaza zitaongezeka.