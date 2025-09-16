Gazeti la Al-Binaa: Tel Aviv inataka vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Lebanon

Kulingana na ripoti ya shirika la habari la Abna, gazeti la Lebanon la Al-Binaa, likirejelea matamshi ya Sheikh Tamim bin Hamad bin Khalifa, Emir wa Qatar, kwamba utawala wa Kizayuni unataka kuishirikisha Lebanon katika vita vya wenyewe kwa wenyewe, lilinukuu vyanzo vya habari vikisema kuwa hii inaonyesha kiwango cha njama ya utawala wa Kizayuni dhidi ya Lebanon na usalama, utulivu na uchumi wake kwa miongo kadhaa.

Gazeti hilo linaongeza kuwa katika kipindi cha sasa, ni muhimu kwamba Walebano, ikiwemo serikali, marais watatu, jeshi, wananchi na wapinzani, waungane katika mstari mmoja dhidi ya miradi ya Kizayuni-Kiamerika ambayo inalenga usalama, utulivu, utajiri na uwepo wa Lebanon.

Ripoti hiyo inaongeza kuwa serikali inapaswa kushughulikia faili ya silaha za wapinzani kwa hekima, busara na uzalendo kamili, na katika muktadha huu, inapaswa kuzingatia faili kama vile kulinda Lebanon dhidi ya uchokozi wa Wazayuni, ukombozi wa ardhi zilizokaliwa, kurejesha wafungwa na kukabiliana na mradi wa Kizayuni wa kukalia Kusini mwa Lebanon na kufanya mauaji ya kila siku.

Kulingana na ripoti hiyo, serikali ya Lebanon inapaswa kuwa makini na mtego ambao adui anajaribu kuweka kwa kuunda fitna kati ya Walebano kwa shinikizo la Marekani na Saudi Arabia na inataka kuishirikisha nchi katika fitna ya ndani ambayo Israel inaitafuta.

Vyanzo vya Lebanon viliitaka serikali na waziri wa mambo ya nje wa nchi kutumia uchokozi wa utawala wa Kizayuni dhidi ya Qatar na maazimio ya mkutano wa kilele wa Kiarabu-Kiislamu kwa kuongeza juhudi za kidiplomasia za kuishinikiza utawala wa Kizayuni kujiondoa kabisa Kusini, kusitisha uchokozi na kuwarejesha wafungwa.