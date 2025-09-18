Fidan ashauriana na wenzake wa Saudi na Misri

Kulingana na ripoti kutoka shirika la habari la Abna ikinukuu shirika la habari la Anadolu, Hakan Fidan, Waziri wa Mambo ya Nje wa Uturuki, alifanya mazungumzo ya simu na Faisal bin Farhan, Waziri wa Mambo ya Nje wa Saudi Arabia, na Badr Abdel Aty, Waziri wa Mambo ya Nje wa Misri.

Kulingana na vyanzo kutoka Wizara ya Mambo ya Nje ya Uturuki, katika mashauriano haya, maendeleo ya hivi karibuni huko Gaza na maandalizi ya shughuli zinazohusiana na suala la Palestina ndani ya mfumo wa mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa wiki ijayo yalijadiliwa.