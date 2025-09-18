Al Jazeera: Wanachama wasio wa Kudumu wa Baraza la Usalama wanataka usitishaji vita wa kudumu huko Gaza

Kulingana na ripoti kutoka shirika la habari la Abna, mtandao wa Al Jazeera wa Qatar umetangaza kwamba vyanzo vya kuaminika katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa vimesema kuwa nchi 10 wanachama wasio wa kudumu wa Baraza hilo wameomba kupiga kura juu ya rasimu ya azimio linalosisitiza umuhimu wa kuanzisha usitishaji vita wa kudumu katika Ukanda wa Gaza.

Hatua hii inakuja baada ya Umoja wa Mataifa, siku tano zilizopita, pia kupiga kura kwa wingi mkubwa kwa ajili ya kuunda nchi huru ya Palestina.

Ijumaa iliyopita (Septemba 12), Mkutano Mkuu wa Umoja wa Mataifa ulipitisha azimio la kihistoria linalounga mkono "Azimio la New York" ambalo linataka hatua maalum na zisizoweza kubadilishwa kwa ajili ya kuunda nchi huru ya Palestina. Azimio hili, lililowasilishwa na Ufaransa na Saudi Arabia, lilipitishwa kwa kura 142 za ndiyo, 10 za hapana na 12 zilizojizuia.