Wito wa Hizbullah wa Kushiriki katika Maadhimisho ya Kifo cha Shahidi Sayyid Hassan Nasrallah

Kulingana na shirika la habari la Abna, likinukuu kutoka Al-Manar, idara ya mahusiano ya umma ya Hizbullah Jumamosi ilitoa wito, ikiwataka Walebnon kushiriki kwa wingi katika maadhimisho ya kifo cha kishahidi cha "Sayyid Hassan Nasrallah" na "Sayyid Hashem Safieddine".

Katika wito huo, imesema: "Tunawaalika watu kushiriki katika sherehe za kumbukumbu ya mashahidi Nasrallah na Safieddine, ambayo itafanyika tarehe 27 Septemba (5 Mehr) saa 4:30 jioni kwa saa za hapa."

Sayyid Hassan Nasrallah, Katibu Mkuu wa Hizbullah ya Lebanon, alikufa kishahidi Ijumaa, 6 Mehr 1403, katika shambulio la uhalifu lililofanywa na utawala wa Kizayuni unaoteka maeneo ya kusini mwa Dahieh, Beirut.