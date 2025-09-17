Araghchi: Iran Imekamilisha Wajibu Wake, Sasa Ni Zamura ya Ulaya

Kwa mujibu wa shirika la habari la kimataifa la Ahl-e Bayt (ABNA) – “Seyed Abbas Araghchi”, Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na mawaziri wa mambo ya nje wa Ufaransa, Ujerumani, na Uingereza, pamoja na mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya, walifanya mazungumzo ya pamoja ya simu kuhusu suala la nyuklia na kuondolewa kwa vikwazo visivyo vya haki dhidi ya Iran.

Katika mazungumzo hayo, Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran, akirejelea msimamo wa kimsingi wa Iran juu ya umuhimu wa kudumisha nafasi ya mazungumzo na diplomasia ili kuzuia kuongezeka kwa mvutano, aliita vitendo vya nchi hizo tatu za Ulaya vya kurejesha vikwazo vilivyofutwa na Baraza la Usalama kuwa havina uhalali wa kisheria au kimantiki na alisisitiza: "Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imechukua njia ya kuwajibika katika mazungumzo na Shirika la Kimataifa la Nishati ya Atomiki (IAEA) na imeandaa mwongozo wazi kuhusu jinsi Iran inavyopaswa kutimiza wajibu wake wa ulinzi katika hali mpya, na umuhimu na thamani ya hatua hii lazima ieleweke na pande zote. Sasa ni zamu ya pande pinzani kutumia fursa hii kuendeleza njia ya kidiplomasia na kuzuia mgogoro unaoweza kuepukika, na kuonyesha umakini na imani yao katika diplomasia."

Araghchi alisisitiza kuwa Iran iko tayari kufikia suluhisho la haki na lenye uwiano ambalo litalinda maslahi ya pande zote; kufikia lengo kama hilo kunahitaji njia ya kuwajibika na huru kutoka kwa nchi hizo tatu za Ulaya na kujiepusha na kushawishiwa na wachezaji ambao hawathamini diplomasia wala kanuni na sheria za kimataifa.

Katika mazungumzo hayo ya simu, maoni na mapendekezo ya pande zote kwa ajili ya kuendeleza diplomasia yalibadilishana.