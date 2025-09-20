Askari wa Kizayuni Ajerehiwa huko Gaza na Wapiga Risasi wa Upinzani

Kulingana na shirika la habari la Abna, likinukuu kutoka Al Jazeera, vyombo vya habari vya utawala wa Kizayuni vimeripoti kujeruhiwa kwa askari mwingine wa utawala huo kaskazini mwa mji wa Gaza.

Vyombo vya habari vya utawala wa Kizayuni vilitangaza kwamba baadhi ya askari wa jeshi la utawala huo waliojeruhiwa wamehamishwa kutoka Gaza kwenda maeneo yaliyokaliwa kwa ndege ya helikopta.

Pia, redio ya jeshi la utawala wa Kizayuni iliripoti kwamba askari wa jeshi hilo kutoka kikosi cha 401 alijeruhiwa leo asubuhi kutokana na kurushiana risasi katika mji wa Gaza.

Askari huyu wa Kizayuni alijeruhiwa na wapiga risasi wa upinzani wa Palestina katika mtaa wa Sheikh Radwan na alihamishiwa hospitalini kwa matibabu, na familia yake imefahamishwa juu ya jeraha lake.