Mwenyekiti wa Bunge la Kiarabu: Jumuiya ya Kimataifa Isitoshe kwa Kufuatilia na Kuandika Jinai Tu

Kulingana na shirika la habari la Abna, likinukuu Al-Ghad, Bunge la Kiarabu lilipokea kwa furaha matokeo ya ripoti ya Kamati Huru ya Uchunguzi ya Kimataifa ya Umoja wa Mataifa, ikisema kwamba utawala wa Kizayuni umetenda jinai ya mauaji ya kimbari dhidi ya raia wa Palestina katika Ukanda wa Gaza na kwamba kitendo hiki kinachukuliwa kuwa ukiukaji mkubwa wa sheria za kimataifa za kibinadamu na mikataba na maazimio yote husika ya Umoja wa Mataifa.

Mohammed bin Ahmad Al-Yamahi, Mwenyekiti wa Bunge la Kiarabu, alifafanua katika taarifa: "Ripoti hii ni hukumu mpya na thabiti kwa sera na vitendo vya kinyama vya utawala wa wakaliaji dhidi ya watu wa Palestina na inaonyesha ukubwa wa mateso ya kibinadamu ya wakazi wa Gaza, hasa watoto, wanawake na wazee, kutokana na kuzingirwa, njaa na uvamizi unaoendelea wa utawala huu."

Alisisitiza: "Jumuiya ya kimataifa, baada ya kuchapishwa kwa ripoti hii, iko mbele ya mtihani halisi; kwa sababu haikubaliki tena kutosheka tu na kufuatilia na kuandika jinai, bali lazima hatua kubwa na za lazima zichukuliwe ili kutekeleza maazimio haya, kufikia suluhisho la mataifa mawili, na kumaliza mateso ya watu wa Palestina."

Al-Yamahi pia alitoa wito wa kuwahukumu viongozi wa utawala wa wakaliaji kama wahalifu wa kivita katika Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu na kusitisha sera ya kutoadhibiwa, ambayo imewahimiza kutenda jinai zaidi.

Al-Yamahi alisisitiza tena wito wa Bunge la Kiarabu wa kuchukua hatua za haraka ili kuwalinda watu wa Palestina, kuunga mkono haki yao halali ya kujitawala na kuunda serikali huru ya Palestina yenye mamlaka kamili, na akataja hii kama njia pekee ya haki na ya kudumu ya kumaliza mateso ya watu wa Palestina na kukomesha ukaliaji.