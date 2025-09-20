Al-Hindi: Nchi za Kiislamu Zisiwe Mateka wa Kauli Mbiu Zisizo na Maudhui za Kupinga Uzayuni

Kulingana na shirika la habari la Abna, Muhammad al-Hindi, Naibu Katibu Mkuu wa Harakati ya Jihad ya Kiislamu, katika makala kwenye tovuti ya habari ya Al Jazeera, alirejelea msimamo dhaifu wa mkutano wa kilele wa viongozi wa nchi za Kiarabu na Kiislamu kuhusu maendeleo ya kanda na uvamizi wa utawala wa Kizayuni, na akaandika kwamba kuelewa sababu za kuanguka kwa majibu ya umma wa Kiislamu kwa jinai baada ya dhoruba ya Al-Aqsa, ambayo ilihama kati ya kutochukua hatua kabisa na kushirikiana na Wazayuni, kunaweza kuwa utangulizi muhimu wa kushinda mgogoro wa umma na sera za nchi zake kutekwa nyara na serikali ya Marekani.

Alisisitiza kwamba katika misimamo hii, haipaswi kutosheka na kulaani kwa maneno tu, ili sera za Marekani zibaki vile vile baada ya mikutano hii kumalizika.

Al-Hindi aliongeza kwamba "umma mmoja" tunaouzungumzia unajumuisha nchi 57 tofauti, ambazo baadhi yao zinashuhudia migogoro ya ndani iliyosababishwa na nchi zingine za Kiislamu, na zingine zinashuhudia vita vya nje.

Alibainisha kuwa ulipuaji wa Doha na maendeleo kabla na baada yake yalikuwa onyo jipya kwa wale waliokuwepo na kuwapa mtihani mgumu, na kuthibitisha kwamba aidha wanapaswa kusonga mbele kuelekea uhuru wa kweli au kujihusisha na utegemezi zaidi na kujisalimisha kwa sera za utawala wa Kizayuni na Marekani.

Mwanachama huyu mwandamizi wa Harakati ya Jihad ya Kiislamu alisisitiza kwamba kuingia pamoja na utawala wa Kizayuni, ambao ndio mhusika wa jinai hizi zote, au kuendelea kurejesha uhusiano wa kawaida nao katika hali hii, ni kumchoma Palestina na Doha kisusuni na itasababisha uharibifu wa umma wa Kiislamu.

Sababu ya kauli hii ni kwamba adui wa Kizayuni alianzisha haraka, hata kabla ya ujumbe rasmi wa nchi kuondoka Doha, vita kubwa ya ardhini dhidi ya Gaza, ambayo inaonyesha dharau na ukosefu wao wa heshima kwa nchi za Kiislamu.

Mwishoni, Al-Hindi alieleza kwamba jibu la kawaida kwa uchafuzi huu wa Kizayuni na kiburi, na kujisifu kwao kuhusu mpango wa "Israeli Kubwa", ni kwamba viongozi wote wa Kiarabu wanapaswa kupitia upya misimamo yao kuhusu ushirikiano na kurejesha uhusiano wa kawaida na adui wa Kizayuni, badala ya kubaki mateka wa kauli mbiu zisizo na maudhui.